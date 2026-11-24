Schůzka s Ruttem je podle Bílého domu plánována na středeční pozdní odpoledne v Palm Beach.
Agentura Reuters připomněla , že Trump, který je kritický vůči západním spojencům, po summitu v Šen-čenu označil prezidenty Ruska a Číny za své přátele. Takovéto výroky vyvolaly kritické reakce v Evropě i v řadách amerických demokratů. Rutte podle Reuters dlouhodobě vystupuje vůči Trumpovi smířlivě a snaží se napětí uvnitř NATO mírnit.
Evropa nyní usiluje o zapojení se do mírových rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou, které USA zprostředkovávají. Rusko v únoru 2022 napadlo Ukrajinu, která se od té doby brání.