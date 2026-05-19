Trump chce v Marylandu prověřit kauzu hlasovacích lístků, označil je za falešné

Prezident Spojených států Donald Trump oznámil, že pověří úřadujícího ministra spravedlnosti Todda Blanche, aby v americkém státě Maryland prošetřil situaci ohledně poštovních hlasovacích lístků pro červnové primárky. Trump dříve tvrdil, že se v tomto státě USA našlo 500 000 padělaných poštovních hlasovacích lístků. Důkazy nepředložil.
Prezident Donald Trump hovoří s novináři na palubě letadla Air Force One. (29. března 2026) | foto: Mark SchiefelbeinČTK

Trump nejprve v sobotu informoval o „právě nalezených 500 000 falešných hlasovacích lístcích“.

Volební komise to následně odmítla a vysvětlila, že přes 500 000 voličů v Marylandu požádalo o poštovní hlasovací lístky pro stranické primárky a že někteří lidé dostali chybné sady. Chyba se podle komise týká zřejmě jen malého počtu voličů, kterým byly sady odeslány před 14. květnem.

I když je chyba podle komise jen omezená, musí podle pravidel obdržet všichni voliči zcela nové lístky. Týkat se to nebude jen těch, kteří poštovní hlasovací lístky dostali elektronicky k vytištění.

„V Marylandu poslali 500 000 nelegálních poštovních hlasovacích lístků a byli přistiženi! Takže posílají dalších 500 000 poštovních hlasovacích lístků, ale nikdo neví, co se stane s těmi původními zaslanými 500 000,“ napsal v úterý Trump na své sociální síti Truth Social. Poznamenal, že tyto lístky dostali demokraté, takže republikáni v Marylandu nemají šanci. „Udělal to zkorumpovaný guvernér Wes Moore,“ dodal na adresu demokratického guvernéra státu Maryland.

Maryland je tradiční baštou demokratů. Trump ve svém příspěvku naznačil, že zde demokraté vyhrávají díky podvodům, důkazy ale nepředložil.

Stát Maryland v listopadu čekají guvernérské volby, kandidáti demokratů a republikánů vzejdou z červnových stranických primárek. Moore, který má ve straně jednoho konkurenta, se uchází o znovuzvolení.

