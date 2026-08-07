Trump nevzdal boj s porodní turistikou. Chce omezit automatické občanství

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Americký prezident Donald Trump se znovu snaží omezit nabytí amerického občanství narozením se na americkém území. Ve čtvrtek večer v tomto smyslu podepsal exekutivní příkazy. Trumpovu snahu zabránit tomu, aby děti narozené v USA dostávaly automaticky americké občanství, jak je tomu nyní, odmítl v červnu Nejvyšší soud. Trump se s rozhodnutím neztotožnil.

Omezení nabývání občanství tím, že se dítě narodí na území USA, je pro Trumpa v rámci jeho migrační politiky prioritou. Mechanismus zakotvený v ústavě považuje za zhoubný pro Spojené státy. Exekutivní příkazy nařizují provést úpravy tak, aby z této možnosti získat občanství USA byly některé osoby vyloučeny.

Trump chce také bojovat proti tomu, co nazývá „porodní turistikou“. Tím myslí situace, kdy podle něj žena v těhotenském stavu úmyslně vycestuje do USA, aby tam porodila a její dítě tak dostalo americký pas.

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Bílý dům uvedl, že jeden exekutivní příkaz určuje skupiny lidí, pro které neplatí nabývání občanství narozením v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu.

Má se jednat o děti, jejichž rodiče jsou členy organizací, které USA považují za teroristické, o děti zahraničních diplomatů či zaměstnanců zahraničních vlád a o děti, jejichž rodiče usilují o získání občanství podvodem.

Druhý exekutivní příkaz nařizuje přijmout opatření, aby byla zastavena porodní turistika, včetně odebrání víz a zákazu vstupu na americké území lidem, kteří se takového činu již dopustili či se ho plánují spáchat.

Podle expertů jsou situace, kdy žena přicestuje do USA porodit s cílem získat americké občanství pro své dítě, jen velmi okrajové.

Trumpovy snahy omezit udělování občanství dětem narozeným na americkém území odmítla většina amerického Nejvyššího soudu v rozhodnutí vydaném na konci června.

Taková omezování nejsou podle soudců v souladu se 14. dodatkem americké ústavy, který zaručuje občanství všem narozeným v USA. Trump označil rozhodnutí za velmi špatné a vyzval Kongres, aby jednal a věc napravil legislativní cestou.

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