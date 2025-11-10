Když se Trump v závěru první poloviny zápasu objevil na obrazovkách stadionu, ozvalo se z velké části hlediště bučení a pískání. Ohlasy ale nebyly jen negativní, stadionem zněl i potlesk. Totéž se opakovalo, když prezidenta v poločase představil komentátor zápasu.
Bučení pokračovalo, zatímco Trump četl přísahu, kterou měli členové armády recitovat jako součást ceremonie na hřišti během přestávky v zápase.
Prezident se na zápase základní části NFL objevil coby první úřadující prezident od Jimmyho Cartera v roce 1978. Ještě před Carterem totéž udělal Richard Nixon v roce 1969. Trump se pak letos v lednu stal prvním prezidentem, který během svého úřadování navštívil finále ligy – Super Bowl.
Na stadion ve Washingtonu Trump dorazil ale až po zahájení zápasu.
„Jsem tu trochu pozdě,“ řekl Trump novinářům, když vystoupil z Air Force One. Letadlo před přistáním přeletělo nad stadionem.
„Bude to skvělý zápas. Všechno probíhá velmi dobře. Země se má velmi dobře. Demokraté to tu musí nechat otevřít,“ řekl s odkazem na „shutdown“, tedy pokračující platební neschopnost federální vlády. Washington nakonec prohrál s Detroitem 22-44.
Ve Washingtonu má silnou podporu Demokratická strana, Trumpovy škrty ve vládě postihly mnoho pracovníků v okolí stadionu. V neděli to nebylo poprvé, kdy Trumpa nepřívětivě přivítali washingtonští sportovní fanoušci.
V roce 2019 během Trumpova prvního mandátu ho na domácím stadionu Washingtonu přivítali skandováním „zavřete ho“.
Podle sobotní zprávy serveru ESPN Bílý dům sdělil skupině majitelů Commanders, že Trump chce, aby byl po něm pojmenovaný nový stadion týmu.
„Postaví krásný stadion. To je to, do čeho jsem já zapojen, získáváme všechna povolení a vše ostatní,“ řekl šéf Bílého domu televizi Fox. Nedělní návštěva byla poslední z řady Trumpova významných vystoupení na sportovních akcích, včetně golfové soutěž Ryder Cup, motoristického závodu Daytona 500 nebo finále mužů na tenisovém US Open.