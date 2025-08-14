Trump volal do Norska Stoltenbergovi. Poptával Nobelovku za mír

Několik zemí, včetně Izraele, Pákistánu a Kambodže, nominovalo Trumpa za zprostředkování mírových dohod nebo příměří, a on sám prohlásil, že si norské ocenění, které získali čtyři jeho předchůdci v Bílém domě, zaslouží.
„Z ničeho nic, když ministr financí Jens Stoltenberg šel po ulici v Oslu, zavolal Donald Trump,“ uvedl Dagens Naeringsliv s odvoláním na nejmenované zdroje. „Chtěl Nobelovu cenu – a diskutovat o clech.“
Bílý dům, norské ministerstvo financí a Norský Nobelův výbor na žádosti o komentář okamžitě nereagovaly. Každý rok jsou nominovány stovky kandidátů a laureáty vybírá Norský Nobelův výbor, jehož pět členů jmenuje norský parlament podle vůle švédského průmyslníka Alfreda Nobela z 19. století. Letos bude oznámení učiněno v říjnu v Oslu.
Norský deník uvedl, že to nebylo poprvé, co Trump tuto cenu v rozhovoru se Stoltenbergem, bývalým generálním tajemníkem NATO, zmínil. Ten podle deníku řekl, že cílem hovoru bylo projednat obchodní cla a hospodářskou spolupráci před Trumpovým hovorem s norským premiérem Jonasem Størem.
Na otázku, zda Trump zmínil Nobelovu cenu, Stoltenberg odpověděl: „Nebudu se dále zabývat obsahem rozhovoru.“ Podle Stoltenberga se hovoru účastnilo několik představitelů Bílého domu, včetně ministra financí USA Scotta Bessenta a obchodního zástupce USA Jamiesona Greera.
Bílý dům 31. července oznámil 15% clo na dovoz z Norska, stejné jako pro Evropskou unii. Ve středu Stoltenberg uvedl, že Norsko a Spojené státy o clech stále jednají.