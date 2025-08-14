Trump volal do Norska Stoltenbergovi. Poptával Nobelovku za mír

  14:01
Když americký prezident Donald Trump minulý měsíc zavolal norskému ministru financí a někdejšímu šéfovi NATO Jensi Stoltenbergovi, aby s ním projednal obchodní cla, zeptal se ho také na Nobelovu cenu míru, informoval ve čtvrtek norský hospodářský deník Dagens Naeringsliv.
Americký prezident Donald Trump (7. srpna 2025)

Americký prezident Donald Trump (7. srpna 2025) | foto: Reuters

Jens Stoltenberg po nástupu na post norského ministra financí (4. února 2025)
Americký prezident Donald Trump se setkal s generálním tajemníkem NATO Jensem...
Donald Trump během mítinku v Iowě (3. července 2025)
Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg (4. dubna 2024)
Několik zemí, včetně Izraele, Pákistánu a Kambodže, nominovalo Trumpa za zprostředkování mírových dohod nebo příměří, a on sám prohlásil, že si norské ocenění, které získali čtyři jeho předchůdci v Bílém domě, zaslouží.

„Z ničeho nic, když ministr financí Jens Stoltenberg šel po ulici v Oslu, zavolal Donald Trump,“ uvedl Dagens Naeringsliv s odvoláním na nejmenované zdroje. „Chtěl Nobelovu cenu – a diskutovat o clech.“

Bílý dům, norské ministerstvo financí a Norský Nobelův výbor na žádosti o komentář okamžitě nereagovaly. Každý rok jsou nominovány stovky kandidátů a laureáty vybírá Norský Nobelův výbor, jehož pět členů jmenuje norský parlament podle vůle švédského průmyslníka Alfreda Nobela z 19. století. Letos bude oznámení učiněno v říjnu v Oslu.

Norský deník uvedl, že to nebylo poprvé, co Trump tuto cenu v rozhovoru se Stoltenbergem, bývalým generálním tajemníkem NATO, zmínil. Ten podle deníku řekl, že cílem hovoru bylo projednat obchodní cla a hospodářskou spolupráci před Trumpovým hovorem s norským premiérem Jonasem Størem.

Na otázku, zda Trump zmínil Nobelovu cenu, Stoltenberg odpověděl: „Nebudu se dále zabývat obsahem rozhovoru.“ Podle Stoltenberga se hovoru účastnilo několik představitelů Bílého domu, včetně ministra financí USA Scotta Bessenta a obchodního zástupce USA Jamiesona Greera.

Bílý dům 31. července oznámil 15% clo na dovoz z Norska, stejné jako pro Evropskou unii. Ve středu Stoltenberg uvedl, že Norsko a Spojené státy o clech stále jednají.

