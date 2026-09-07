Trump dostal další nápad. Nové Mexiko chce přejmenovat na Novou Ameriku

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Americký prezident Donald Trump drží v Oválné pracovně Bílého domu výkonné...

Americký prezident Donald Trump drží v Oválné pracovně Bílého domu výkonné nařízení, kterým přejmenoval jezero Ontario na jezero Amerika. (27. srpna 2026) | foto: Evan VucciReuters

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Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi by se líbilo přejmenovat stát Nové Mexiko na Novou Ameriku. Návrhu, který podle něj vzešel od lidí, vyjádřil v noci na pondělí podporu na své sociální síti Truth Social. V animaci vytvořené pomocí umělé inteligence se Trump nechal zobrazit, jak přelepuje silniční tabuli s názvem státu.

Prezident uvedl, že změnu názvu státu navrhuje mnoho lidí. Název Nová Amerika by podle Trumpa byl daleko prestižnější a hezčí než současný název. „Wow, líbí se mi to,“ uvedl ohledně nápadu na přejmenování Trump.

Návrh ale odmítla guvernérka jednoho z nejméně lidnatých amerických států Michelle Lujanová Grishamová. Poukázala na to, že stát používal současný název ještě před tím, než byl v roce 1912 začleněn do Spojených států.

Současný americký prezident od začátku svého mandátu nařídil několik kontroverzních změn místopisných názvů. Mexický záliv nařídil přejmenovat na Americký, což vyvolalo spory se sousední zemí. Řada amerických médií, včetně agentury AP, odmítla nový název používat.

Trump na konci srpna podepsal výnos nařizující přejmenování Ontarijského jezera na Americké jezero, což vyvolalo nevoli v Kanadě. Vedle toho americký prezident na začátku září napsal, že Hormuzský průliv by se mohl přejmenovat na Trumpův záliv, protože námořní trasa je podle něj v současnosti pod americkou kontrolou.

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