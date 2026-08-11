Rozestupy mezi dávkami očkování podle Trumpova doporučení mohou způsobit, že se děti ještě před podáním všech dávek nakazí nemocí, které lze předejít očkováním, uvádějí odborníci.
Dětské vakcíny i to, jak a kdy je kombinovaně podávat, jsou předmětem přísných studií a sledování jejich bezpečnosti pokračuje celé roky i v době jejich používání.
Republikánský prezident v pondělí v Oválné pracovně prohlásil, že dávky očkování pro děti ve věku jednoho roku by měly být podány během pěti návštěv lékaře. Nebylo však jasné, zda mluví o všech vakcínách, které děti v tomto věku dostávají, či o konkrétní vakcíně.
I když Trump výnosem požaduje revizi doporučení o očkování, pravomoc požadovat očkování dětí školního věku mají samotné americké státy, nikoliv federální vláda.
Prezidentské opatření doporučuje státům, které očkování dětí požadují, aby zvážily úpravu svých zákonů v souladu s doporučením Trumpovy administrativy.
Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) na popud Trumpa v lednu snížilo počet doporučených vakcín pro americké děti a znepokojilo tak dětské lékaře i odborníky. Krok od té doby předběžným rozhodnutím zablokoval soud.
Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší na začátku srpna vyzval rodiče ve Spojených státech, aby nechali své děti očkovat proti spalničkám. Dlouhodobý odpůrce vakcín tak učinil v době, kdy počet nakažených v zemi překonal 35letý rekord.