Američané příští rok zvolí nového prezidenta.Trumpovy šance na návrat rostou

„Už vám chybím?“ stojí na hrnku s portrétem Donalda Trumpa, vystaveném v obchodě s upomínkovými předměty na éru jeho prezidentství. Stejně tak jeho obličej „zdobí“ také magnety na lednici, ale třeba i ponožky. A všude jsou k dispozici čepice s nápisem „Trump 2024“.

Tak to vypadalo v obchůdku se suvenýry v Trumpově mrakodrapu Trump Tower v New Yorku letos v dubnu. Už tehdy bylo jasné, že bývalý prezident se znovu chystá na dobytí Bílého domu. A to přesto, že mu příští rok bude v době voleb 5. listopadu už 78 let.