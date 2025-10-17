Budu si volat s Putinem, řekl Orbán. Šéf Kremlu se má v Budapešti sejít s Trumpem

Maďarský premiér Viktor Orbán oznámil, že bude v pátek jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Důvodem je prý zahájení příprav na setkání Putina s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Budapešti. Setkání mezi ruským a americkým prezidentem bude podle Orbána o míru, píše agentura Reuters.

Válka na Ukrajině

Trump setkání oznámil ve čtvrtek poté, co se svým ruským protějškem několik hodin telefonoval. Podle něj se setkají v maďarském hlavním městě, aby projednali ukončení války na Ukrajině, uvedl na své sociální síti Truth Social.

Orbán v rozhovoru pro státní rozhlas řekl, že setkání by se mohlo uskutečnit v příštích dvou týdnech, pokud se americkému a ruskému ministru zahraničí podaří vyřešit zbývající otevřené otázky na plánovaném setkání příští týden.

„Včera večer jsem vydal příkaz k vytvoření organizačního výboru, stanovili jsme nejdůležitější úkoly a přípravy již začaly,“ uvedl Orbán.

Orbán, který je dlouholetým spojencem Trumpa, si i přes válku na Ukrajině udržuje úzké vztahy s Ruskem. Maďarsko podle něj už začalo schůzku plánovat. Uvedl, že pokud při schůzce mezi Trumpem a Putinem dojde k uzavření mírové dohody, povede to k nové fázi hospodářského rozvoje v Maďarsku a Evropě. Evropa by měla podle něj vytvořit své vlastní diplomatické vztahy s Ruskem, uvedl podle Reuters.

Rozhovor mezi Trumpem a Putinem se uskutečnil z iniciativy ruské strany. Ruský prezident přesvědčoval Trumpa, že dodávka amerických střel s plochou dráhou letu Tomahawk Ukrajině by uškodila mírovému procesu a rusko-americkým vztahům.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je ve Washingtonu, kde se v pátek s Trumpem setká. Očekává se, že ho požádá právě o americké střely Tomahawk. Ukrajina by jimi mohla útočit na cíle v hloubi ruského území, od čehož si Zelenskyj slibuje vyvinutí takového tlaku, který by Rusko donutil válku ukončit.

