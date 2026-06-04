Republikánský prezident usazený za stolem v Oválné pracovně na videu říká, že Eiffelova věž v Paříži měla být původně dočasnou stavbou, ale Francie se ji rozhodla ponechat. Aréna v blízkosti Bílého domu se podle něj mnoha lidem líbí. „Možná ji nikdy neodstraníme,“ dodal Trump.
Trump je fanouškem UFC, řadě zápasů přihlížel a získal si přízeň fanouškovské základny sportu tvořené mladými muži – klíčové demografické skupiny v prezidentských volbách v roce 2024. Náklady na utkání u Bílého domu, které je součástí oslav 250. výročí založení Spojených států, se odhadují na 60 milionů dolarů (1,3 miliardy korun). Podle Bílého domu je zcela pokryje UFC.
Samotný galavečer nese název UFC Freedom 250. Hlavním zápasem má být souboj mezi Gruzíncem Iliou Topuriou a Američanem a Justinem Gaethjem. Lákadlem je například i bitva mezi Brazilcem Alexem Pereirou, který v minulosti dvakrát přemohl českou hvězdu organizace Jiřího Procházku, a Francouzem Cyrilem Ganem.
Eiffelova věž byla postavena na počest 100. výročí Velké francouzské revoluce a při příležitosti Světové výstavy 1889. Roku 1909 měla být zbourána kvůli prošlé koncesi. Počátkem 20. století se ale začala objevovat na obrazech a začali ji oslavovat i básníci. Mezitím získala význam jako meteorologická stanice, proto zůstala zachována. Později se stala také centrem letového provozu a rozhlasového a televizního vysílání. Nyní patří k nejnavštěvovanějším památkám světa.
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27. května 2026