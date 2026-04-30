Trump si pletl Ukrajinu s Íránem. Je poražená, přišla o 159 lodí, řekl

  11:12aktualizováno  11:12
Vlnu zmatení vyvolaly výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa během setkání s posádkou mise Artemis II v Oválné pracovně. Šéf Bílého domu spojil válku s Íránem s ruskou agresí proti Ukrajině, již označil za poraženou.
Prezident Donald Trump s ředitelem NASA Jaredem Isaacmanem při setkání s astronauty mise Artemis II NASA Victorem Gloverem, Christinou Kochovou, Reidem Wisemanem a Jeremym Hansenem v Oválné pracovně Bílého domu. (29. dubna 2026) | foto: ČTK

Trump odpovídal na otázku, která ze současných válek – zda ta s Íránem, nebo ta na Ukrajině – skončí dříve. Podle něho to možná bude současně.

„Myslím si, že Ukrajina je z vojenského hlediska poražena, ale z falešných zpráv by to člověk nepoznal,“ řekl Trump. „Měli 159 lodí. Všechny jsou teď pod vodou.“

Ruská agentura TASS Trumpovo tvrzení, že je Ukrajina poražena, vyzdvihla. Upozornila nicméně, že svá slova opřel o údaje týkající se Íránu.

Trump předtím telefonoval s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který mu nabídl v konfliktu s Íránem pomoc, ale zároveň varoval před pozemní operací.

„Řekl jsem, že bych mnohem raději viděl, kdyby se zapojili do ukončení války s Ukrajinou,“ uvedl Trump.

Šéf Bílého domu také v Oválné pracovně uvedl, že by neměl problém s tím stát se astronautem a podívat se do vesmíru.

