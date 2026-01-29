Brzy bezpečně do Venezuely, slíbil Trump a nařídil otevření vzdušného prostoru

Americký prezident Donald Trump nařídil znovuotevření venezuelského vzdušného prostoru pro komerční lety a uvedl, že Američané budou brzy moci do země cestovat. Letecká společnost American Airlines již v reakci oznámila, že plánuje obnovení pravidelných letů do Venezuely, které kvůli zákazu americké administrativy v roce 2019 pozastavila.

Trump uvedl, že ministrovi dopravy Seanu Duffymu a americkým ozbrojeným silám nařídil zrušení zákazu letů a otevření vzdušného prostoru ještě ve čtvrtek. Trump o tom dle svých slov již informoval prozatímní venezuelskou prezidentku Delcy Rodríguezovou.

Americký prezident Donald Trump během jednání svého kabinetu. (29. ledna 2026)
Venezuelané žijící v Chile se scházejí, aby oslavili zajmutí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželky Ciliu Floresové.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio (5. ledna 2026)
Viceprezidentka Venezuely Delcy Rodriguezová. (20. listopadu 2024)
„Američtí občané budou velmi brzy moci cestovat do Venezuely a budou tam v bezpečí,“ uvedl ve čtvrtek Trump. V roce 2019 USA přerušily s Venezuelou diplomatické vztahy a vyzvaly své občany, aby tam necestovali.

Ve čtvrtek nicméně ministerstvo zahraničí USA na svém webu ponechalo doporučení do Venezuely nejezdit, a to s ohledem na vysoké riziko svévolného zadržení, mučení, únosů a dalších hrozeb pro americké občany.

Začátkem týdne americký ministr zahraničí Marco Rubio v Senátu uvedl, že předpokládá, že Spojené státy brzy obnoví své diplomatické zastoupení ve Venezuele.

Americké síly 3. ledna bombardovaly Venezuelu, vtrhly do Caracasu a zajaly prezidenta Nicoláse Madura a první dámu Cilii Floresovou. Následně prezidentský pár unesly do New Yorku, kde dvojice čelí obvinění z narkoterorismu.

Po Madurově únosu se stala prozatímní prezidentkou Delcy Rodríguezová, která před tím zastávala post viceprezidentky. Spojené státy s ní zatím spolupracují. Trump nedávno prohlásil, že USA budou Venezuelu spravovat roky.

