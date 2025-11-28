USA budou proti venezuelským pašerákům bojovat i na pevnině. Maduro mluví o agresi

  6:55aktualizováno  6:55
Spojené státy začnou velmi brzy zasahovat proti venezuelským pašerákům drog i na pevnině. Podle tiskových agentur to ve čtvrtek večer řekl americký prezident Donald Trump v proslovu k příslušníkům armády. Pozemní cesta je pro pašování drog jednodušší a do USA se nesmějí dostávat, dodal prezident. Washington v posledních týdnech výrazně navyšuje počty svých vojáků a armádní techniky v Karibiku a venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro hovoří o možné agresi vůči zemi.

ilustrační snímek | foto: Reuters

USA od září provádějí zásahy proti venezuelským plavidlům, která podle Washingtonu převážejí drogy určené pro americký trh. Při více než dvou desítkách útoků přišlo o život nejméně osm desítek lidí. USA také v polovině listopadu do Karibiku přemístily největší vojenské plavidlo světa, letadlovou loď USS Gerald R. Ford.

„Asi jste si všimli, že lidé nechtějí vozit (drogy) po moři, a my je začneme zastavovat také na pevnině. Pevnina je jednodušší, ale začne to velmi brzy,“ citovala Trumpova slova agentura Reuters.

Trump útoky ospravedlňuje tím, že Spojené státy jsou podle něj v ozbrojeném konfliktu s drogovými kartely, které Washington označuje za zahraniční teroristické organizace. Maduro podle USA stojí v čele obchodu s drogami a Washington jej po loňských volbách, v nichž se domáhala vítězství opozice a režim nezveřejnil konečné výsledky, neuznává za prezidenta.

Maduro tvrdí, že USA se chystají na ozbrojený konflikt vůči jeho zemi; podle některých analytiků je cílem vojenských manévrů přesvědčit venezuelskou armádu, aby ukončila svou klíčovou podporu autoritářskému vůdci.

Venezuelský prezident Nicolás Maduro (18. listopadu 2025)

