Trump mimoto prohlásil, že americkým televizním stanicím, které jeho 25minutový projev ve 21:00 washingtonského času odmítly vysílat, by měly být odebrány licence.
Projev živě nepřenášely stanice ABC, NBC a CNN, a riskují tak odvetu administrativy, která na americká média vyvíjí bezprecedentní tlak.
Republikánský prezident v projevu uvedl, že nechává odtajnit citlivé informace, z nichž podle něj vyplývá, že Čína neoprávněně získala 220 milionů záznamů o amerických voličích, včetně jmen, adres a dalších údajů použitých při registraci k volbám.
Trump v projevu tvrdil, že členové amerických zpravodajských služeb informace o rozsahu čínských aktivit záměrně zatajovali.
Jeho tvrzení jsou ovšem v rozporu se zveřejněnou analýzou amerických zpravodajských služeb z roku 2021, která nezjistila žádné náznaky, že by se nějaký zahraniční subjekt pokusil nebo se mu dokonce podařilo změnit „jakýkoli technický aspekt“ hlasování v prezidentských volbách v roce 2020, včetně registrace voličů, volebních lístků, sčítání hlasů či výsledků, připomíná Reuters.
Agentura také s odvoláním na své zdroje poznamenala, že někteří představitelé Bílého domu před Trumpovým projevem vyjádřili obavy, že odtajnění informací o Číně může být zavádějící.
Čínská ambasáda ve Washingtonu Reuters sdělila, že Peking „se nikdy nevměšoval a nikdy nebude vměšovat do prezidentských voleb“.
Demokraté mezitím obvinili Trumpa ze snahy vyvolat pochybnosti o bezpečnosti voleb před listopadovým hlasováním.
Trump dlouhodobě a neopodstatněně tvrdí, že mu byly prezidentské volby v roce 2020 "ukradeny“.
Nikdy však nepředložil důkazy o existenci masivních nesrovnalostí a nespočet odborníků, nezávislých institutů i soudních rozhodnutí dospělo k závěru, že nedošlo k žádnému podvodu, který by mohl výsledky ovlivnit, zdůraznila agentura AFP.
Trumpův projev podtrhl jeho úsilí učinit ze zabezpečení volebního procesu ústřední politické téma před listopadovými volbami do Kongresu, které se konají zhruba v polovině jeho mandátu.
Republikáni v nich budou obhajovat těsnou většinu v Kongresu a mohli by přijít o kontrolu nad jednou nebo oběma komorami.
Trump v projevu také naléhal na své republikánské kolegy v Kongresu, aby schválili zákon zavádějící nové požadavky na identifikaci voličů a prokázání občanství – navzdory dlouhodobým zjištěním, že volební podvody ve volbách ve Spojených státech jsou vzácné, podotýká Reuters.