„Zničím všechny oblasti.“ Trump ostře reagoval na výzvy Íránu k jeho zabití

Duchovní vůdce byl pohřben až tento týden během několikadenního obřadu. Během pohřbu vyzývali někteří účastníci k zabití Trumpa i izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
Deník The Wall Street Journal tento týden s odkazem na anonymní zdroje uvedl, že Izrael nedávno sdílel s USA své zpravodajské poznatky ohledně údajného plánu Íránu zavraždit Trumpa.
Americký prezident uvedl, že jeho hrozba je reakcí na íránské výhrůžky „zavraždit nebo se pokusit zavraždit“ jeho osobu.
„Tisíc raket je namířeno a připraveno k odpálení na Islámskou republiku Írán, přičemž další tisíce budou okamžitě následovat, pokud íránská vláda splní svou hrozbu,“ napsal Trump na své síti Truth Social. Rozkazy již podle něj byly vydány a americká armáda je připravena „zcela zdecimovat a zničit všechny oblasti Íránu“.
Trump již během války i následného křehkého příměří vyhrožoval zničením samotné íránské civilizace.
Spojené státy tento týden obnovily vzdušné útoky na cíle v Íránu poté, co Trump prohlásil, že nedávné íránské údery na lodě v Hormuzském průlivu znamenají konec křehkého příměří, a pohrozil eskalací konfliktu, pokud podobné útoky nepřestanou. Írán v odvetě zaútočil na Kuvajt, Bahrajn a Katar, kde jsou umístěny americké základny.
V pátek Trump uvedl, že Írán chce pokračovat v jednáních a Spojené státy na to přistoupily. Teherán popřel, že by žádal Washington o jednání.