Orbán pojede za Trumpem, chce summit a výjimku ze sankcí na ruskou ropu

Maďarský premiér Viktor Orbán se v pátek 7. listopadu setká ve Washingtonu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. S šéfem Bílého domu chce projednat cestu k možnému americko-ruskému summitu a požádat o výjimku z amerických energetických sankcí uvalených na Rusko.
Maďarský premiér Viktor Orbán a americký prezident Donald Trump si podávají...

Maďarský premiér Viktor Orbán a americký prezident Donald Trump si podávají ruce před summitem v Egyptě. (13. října 2025) | foto: Reuters

Zleva: Donald Trump, Viktor Orbán, Vladimir Putin
Americký prezident Donald Trump odpověděl na stížnost maďarského premiéra...
Ropná plošina Lukoil v Kaspickém moři v Rusku (3. března 2022)
Orbán vyrazil za Trumpem na „mírovou“ misi
18 fotografií

Šéf kanceláře maďarského premiéra Gergely Gulyás na tiskové konferenci uvedl, že státníci hodlají uzavřít dohody o spolupráci v oblasti energetiky, obranného průmyslu, hospodářství a financí. „Některé z nich už byly vyjednány, v některých případech jednání pokračují,“ uvedl Gulyás.

Orbán dříve uvedl, že má v úmyslu podepsat s Washingtonem rozsáhlou hospodářskou dohodu, která by kompenzovala dopad amerických cel na Evropskou unii, píše Reuters.

Orbán a Trump by podle Gulyáse také mohli projednat možné setkání představitelů Spojených států a Ruska, které by bylo zaměřené na zprostředkování míru v rusko-ukrajinské válce.

Trump tento měsíc oznámil, že by se brzy mohl sejít se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem v Budapešti. Později prohlásil, že summit zrušil, protože se mu jeho uspořádání teď nezdálo správné. Ve stejný den Spojené státy oznámily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil a na desítky jejich dceřiných společností.

Americký ministr financí Scott Bessent tehdy uvedl, že Washington k sankcím přistoupil, protože prezident Putin odmítá ukončit válku proti Ukrajině. „Naším cílem je, aby Maďarsko získalo výjimku z amerických sankcí, aby nákupy ruského plynu a ropy mohly stabilně pokračovat,“ řekl nyní Gulyás.

Orbán už dříve uvedl, že jeho země hledá cesty, jak americké sankce uvalené na Rosněfť a Lukoil obejít. Orbánova snaha upoutala pozornost i proto, že maďarský premiér mezi evropskými státníky dlouhodobě patří mezi největší podporovatele prezidenta Trumpa. Zároveň je nejbližším spojencem ruského prezidenta Vladimira Putina v rámci Evropské unie.

