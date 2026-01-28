„V předsíni, která spojuje Západní křídlo s rezidencí, jsem si také všimla něčeho, co jsem nikdy předtím neviděla: zarámované fotografie prezidentů Trumpa a Putina na jejich letním summitu na Aljašce,“ napsala korespondentka PBS Landersová.
Landersovou zaujalo, že fotka dvou prezidentů je pověšená přímo nad fotkou Donalda Trumpa s jednou jeho vnučkou. Je na ní s dcerou Donalda Trumpa Jr. Chloe.
Fotku Trumpovi zaslal přímo ruský prezident loni na konci srpna. „Jednu mi poslali a myslel jsem, že byste to rádi viděli,“ okomentoval to tehdy Trump. „Já jsem si myslel, že to byla hezká fotka. Já jsem na ní vypadal v pohodě, ale on vypadal hezky. Takže bylo velmi milé, že mi ji poslali,“ dodal Trump.