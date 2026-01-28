Trump si v Bílém domě pověsil fotku s Putinem. Těsně nad snímek s vnučkou

Na chodbě Bílého domu vyvěsili novou fotografii, která zachycuje Donalda Trumpa s ruským protějškem Vladimirem Putinem na loňském mírovém summitu na Aljašce. Vládce Kremlu snímek věnoval americkému prezidentovi jako dárek. Na novinku upozornila zpravodajka televizní stanice PBS z Bílého domu Elizabeth Landersová.
Nově vyvěšená fotka prezidentů Spojených států a Ruska v Bílém domě. (27. ledna...

Nově vyvěšená fotka prezidentů Spojených států a Ruska v Bílém domě. (27. ledna 2026)

Americký prezident Donald Trump se vítá s ruským prezidentem Vladimirem Putinem...
Americký prezident Donald Trump se vítá s ruským prezidentem Vladimirem Putinem...
Donald Trump opatřil Prezidentský chodník slávy popisky pod portréty svých...
Donald Trump opatřil Prezidentský chodník slávy popisky pod portréty svých...
„V předsíni, která spojuje Západní křídlo s rezidencí, jsem si také všimla něčeho, co jsem nikdy předtím neviděla: zarámované fotografie prezidentů Trumpa a Putina na jejich letním summitu na Aljašce,“ napsala korespondentka PBS Landersová.

Landersovou zaujalo, že fotka dvou prezidentů je pověšená přímo nad fotkou Donalda Trumpa s jednou jeho vnučkou. Je na ní s dcerou Donalda Trumpa Jr. Chloe.

Fotku Trumpovi zaslal přímo ruský prezident loni na konci srpna. „Jednu mi poslali a myslel jsem, že byste to rádi viděli,“ okomentoval to tehdy Trump. „Já jsem si myslel, že to byla hezká fotka. Já jsem na ní vypadal v pohodě, ale on vypadal hezky. Takže bylo velmi milé, že mi ji poslali,“ dodal Trump.

