Putin se chce setkat. My tu válku už musíme ukončit, říká Trump

„Chce se setkat a připravujeme to,“ řekl Trump ve své floridské rezidenci Mar-a-Lago s odkazem na Putina. „Řekl to dokonce veřejně a my tu válku musíme ukončit,“ dodal politik.

V úterý řekl, že doufá, že se podaří uzavřít příměří v rusko-ukrajinské válce do šesti měsíců od jeho nástupu do funkce. Dříve tvrdil, že válku ukončí do 24 hodin po nástupu do úřadu.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve čtvrtek podle ruské státní agentury TASS uvedl, že Putin jenom uvítá, pokud Trump vytrvá ve své vůli obnovit kontakty i po svém nástupu do úřadu. Moskva podle Peskova zatím neobdržela z americké strany žádnou žádost.

Rusko zahájilo rozsáhlou vojenskou agresi proti Ukrajině 24. února 2022. Spojené státy se pod vedením současného demokratického prezidenta Joea Bidena postavily na stranu Kyjeva, který podporují mimo jiné dodávkami vojenské techniky a zbraní.

Není však jisté, zda bude pomoc pokračovat stejným tempem i za Trumpa, který prohlásil, že chce válku rychle ukončit. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno řekl, Trump by mohl být rozhodující pro výsledek ruské války proti Ukrajině a je schopen ruského prezidenta Putina zastavit.

Trumpův návrat do Bílého domu vyvolal na jednu stranu naději na diplomatické řešení k ukončení ruské invaze na Ukrajině, ale vedl také k obavám v Kyjevě, že rychlá mírová dohoda by mohla mít vysokou cenu, podotkl Reuters.