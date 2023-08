Trump může kandidovat z vězení, žaloby mu zvedají popularitu, říká amerikanista

Poslechněte si celý rozhovor s Jakubem Lepšem v podcastu Kontext:

Trumpovo zpochybňování výsledků voleb, ve kterých ho porazil Joe Biden, vyvrcholilo známým útokem na Kapitol 6. ledna 2021. Zatímco v případě zmíněného útoku se s ním nedaří Trumpa přímo spojit, ovlivňování voleb v Georgii je jiný případ - existuje totiž telefonát. „Nejsem právník, nejsem soud, ale intuitivně se dá říct, že šlo o snahu ukrást volby, zvrátit výsledek,“ připomíná tehdejší události politilog a amerikanista Jakub Lepš.

Jakub Lepš Politolog, amerikanista.

Vystudoval bakalářský obor ekonomie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, magisterský obor americká studia tamtéž a magisterský obor politologie na Středoevropské univerzitě v Budapešti.

Též absolvoval dvouměsíční letní školu na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu, D.C. a díky prestižnímu Fulbrightovu stipendiu strávil jeden rok výzkumem na univerzitě Georgia Tech v americké Atlantě.

Od roku 2008 přednáší na New York University in Prague.

Byl místostarostou Prahy 11 za TOP09, jíž je členem od roku 2010.

I kdyby se to tehdy Trumpovi v Georgii povedlo, prezidentem by se i tak stal Biden. „I tak se ale musí dodržovat zákony. Za co jiného než o pokus o volební podvod to jde označit, když Trump volal republikánskému ministrovi, který měl volby v Georgii na starost, aby mu našel 11 780 hlasů? Vypadá to na nejjasnější důkaz, že chtěl Trump volby zfalšovat,“ pokračuje Lepš.

Do karet Trumpovi nehraje ani federální zákon přezdívaný RICO. Původně vznikl proti mafiánským rodinám. Umožňuje státním zástupcům spojovat dohromady trestné činy, pokud se domnívají nebo prokáží, že sledují společný cíl. Právě podle tohoto zákona bude Trump v Georgii souzen.

Je podle Lepše legitimní stíhat politika podle zákona, který slouží proti mafiánským bossům? „Právních otázek je tu příliš. Navíc se v Americe ani nikdy nestalo, aby byl exprezident obviněn z trestných a ještě tak závažných činů a to chce kandidovat znovu do úřadu.“

Trumpových 91 bodů obžaloby zahrnuje například uplácení pornoherečky, přechovávání tajných dokumentů v jeho letním sídle, jejich zpřístupnění lidem bez prověrky, pokud o státní převrat a pokus o zfalšování voleb. Vykopal si Trump hrob tak hluboký, že se z něj nevyhrabe?

„Pro Trumpa je situace plusem i mínusem. V tento moment, zdůrazňuji v tento moment, když ho čekají primárky v lednu příštího roku. Volit se bude postupně několik měsíců ve všech státech. Všechny soudní pře mu v tom budou pomáhat,“ míní Lepš.

Mohl by Donald Trump sám sobě udělit v případě zvolení prezidentem milost? Co bylo ostudou republikánské strany? Mohl do volebních výsledků zasáhnout tehdejší Trumpův viceprezident Mike Pence? Podaří se některý ze soudů s Donaldem Trumpem dotáhnout před primárkami nebo před prezidentskými volbami v USA? Poslechněte si podcast Kontext, kde se dozvíte víc!