Trump přizval evropské lídry na schůzi se Zelenským. Předtím hovořil s Putinem

Jejich společný rozhovor označil americký prezident za „dobrý“ a „velmi produktivní“. Napsal to na svou sociální síť Truth Social. Hovor později podle agentury Interfax potvrdil i Kreml.
Mluvčí Zelenského Serhiy Nykyforov dříve uvedl, že je naplánován „telefonický hovor mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a americkým prezidentem Donaldem Trumpem s evropskými lídry.“ Dodal, že konečný seznam účastníků hovoru ještě není hotov.
„Diskutovali jsme o přípravách na setkání s prezidentem Trumpem, stejně jako o všech našich kontaktech s evropskými partnery,“ napsal Zelenskyj na X po hovoru s britským premiérem. „Informoval jsem ho o situaci na frontě a o důsledcích ruských útoků,“ dodal.
Zelenskyj se v neděli v 19:00 SEČ setká s Trumpem v jeho rezidenci Mar-a-Lago na Floridě. Budou se snažit dosáhnout dohody na takzvaném americkém mírovém plánu, který by ukončil téměř čtyři roky trvající ruskou vojenskou invazi na Ukrajinu.