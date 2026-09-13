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Neútočte na ruskou ropu, škodíte tím celému světu, vyzval Trump Zelenského

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  17:45aktualizováno  17:45
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Americký prezident Donald Trump během setkání s irským premiérem Micheálem...

Americký prezident Donald Trump během setkání s irským premiérem Micheálem Martinem v Dublinu. (12. září 2026) | foto: Julia Demaree NikhinsonAP

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Americký prezident Donald Trump vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu. Trump také prohlásil, že ukrajinské údery vedou k nedostatku paliva, což má negativní dopady pro celý svět. Ukrajinské útoky na ruské ropné rafinerie v posledních měsících vedly k poklesu zásob pohonných hmot.

Ukrajina, která se pátým rokem brání ruské agresi a čelí pravidelným ruským útokům na svou vlastní energetickou infrastrukturu, uvádí, že rafinerie jsou legitimními vojenskými cíli.

Průměrná cena nafty v USA, kterou využívají nákladní automobily, vlaky, lodě a zemědělská technika, ve čtvrtek poprvé překročila hranici šesti dolarů (125 Kč) za galon (3,8 litru), jak uvádí server GasBuddy sledující vývoj cen. Růst cen je jedním z témat před listopadovými kongresovými volbami, v nichž se očekávají ztráty Trumpových republikánů ve prospěch opozičních demokratů.

„Pan Zelenskyj musí udělat jednu věc: musí přestat ničit zásoby nafty v Rusku,“ řekl Trump novinářům během návštěvy turnaje Irish Open, který se koná na západě Irska na golfovém hřišti patřícím jeho rodině. „Mluvili jsme o tom s panem Zelenským. Existuje spousta jiných cílů. Neútočte na palivo. To škodí celému světu,“ dodal.

Trump, který od konce února vede konflikt s Íránem, což vedlo mimo jiné k výraznému omezení přepravy ropy v Hormuzském průlivu, také řekl, že za globální nedostatek paliva „nemůže Blízký východ, nýbrž to, co se děje mezi Ruskem a Ukrajinou“.

Rusko podle předběžné vládní prognózy, do které nahlédla agentura Reuters, kvůli válce snížilo odhad produkce ropy pro letošní rok na nejnižší úroveň za posledních 17 let a revidovalo výhled vývozu paliv pro roky 2026 a 2027.

25. srpna 2026
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