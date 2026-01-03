Operaci Američané připravovali s předstihem a několikrát ji odložili. Šéf Bílého domu Donald Trump v rozhovoru pro Fox News uvedl, že armáda vyčkávala zhruba čtyři dny na meteorologické podmínky, které by zvýšily šanci na úspěch a snížily rizika pro zasahující jednotky.
„To, že nikdo nebyl zabit, bylo úžasné,“ prohlásil Trump podle agentury AFP a dodal, že několik mužů bylo zasaženo, ale vrátili se a „údajně jsou v docela dobrém stavu“.
Podle stanice CNN Trump připustil, že během operace byla zasažena americká helikoptéra. „O žádné letadlo jsme nepřišli. Vše se vrátilo. Jedno z nich bylo zasaženo dost tvrdě, helikoptéra, ale dostali jsme ji zpátky,“ uvedl šéf Bílého domu, podle něhož se vojáci zmocnili venezuelského vůdce v místě, které označil jako přísně střeženou pevnost.
Podle informací reportérky CBS News dostala americká armáda souhlas k pozemním úderům už před několika dny. Původní připravenost na akci měla být dokonce během vánočních svátků, avšak priority jinde a následně počasí vedly k odkladu. Zpravodajské zdroje hovoří o požadavku na menší oblačnost, která měla usnadnit koordinaci i přesné provedení vojenské operace.
Trump následně potvrdil, že rozhodující okno se otevřelo náhle. Akce se podle jeho slov uskutečnila s cílem ochromit infrastrukturu v hlavním městě, aby se minimalizoval odpor a chaos. „V Caracasu jsme vypnuli téměř všechna světla, bylo to tak dobře zorganizované,“ popsal.
Prezident avizoval, že detailní okolnosti zásahu ve Venezuele představí na tiskové konferenci plánované na 17:00 SEČ. Portál iDNES.cz ji nabídne živě.