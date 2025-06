Plakety s citáty jsou umístěny na čtyřech stranách podstavce sochy. Například ruský prezident Vladimir Putin na nich hlásá, že „prezident Trump je velmi bystrý a talentovaný muž“, maďarský premiér Viktor Orbán zase že „nejrespektovanější a nejobávanější osobou je Donald Trump“.

Další citát bývalého brazilského prezidenta Jaira Bolsonara hlásá: „Máme mnoho společných hodnot. Obdivuji prezidenta Trumpa.“ Severokorejský vůdce Kim Čong-una pak tvrdí: „Vaše Excelence. ‚Zvláštní‘ vztah. Mimořádná odvaha prezidenta Trumpa.“

Podle povolení, které vydala Správa národních parků, zamýšleli tvůrci umělecké dílo jako odpověď „na vojenskou přehlídku ze 14. června a autoritářství“. Kdo za sochou stojí, ovšem není známo. Přehlídka ve Washingtonu se konala minulou sobotu na počest 250. výročí vytvoření amerického pozemního vojska v den, kdy Trump slavil své 79. narozeniny. Doprovázely ji protesty proti šéfovi Bílého domu.

Tvůrci v žádosti o vystavení sochy napsali, že přehlídka „bude obsahovat obrazy podobné autokratickému, represivnímu režimu, tj. Severní Koreji, Rusku a Číně, pochodující přes Washington, D.C.“ Účelem sochy je podle nich upozornit na „chválu, kterou tito represivní vůdci vyjádřili Donaldu Trumpovi“. Na místě může stát od 16. do 22. června.

„Kdyby tito demokratičtí aktivisté žili v diktatuře, jejich ošklivá socha by teď nestála na National Mall,“ napsala v e-mailovém prohlášení mluvčí Bílého domu Abigail Jacksonová. „Ve Spojených státech máte svobodu vystavovat své takzvané ‚umění‘, bez ohledu na to, jak ošklivé je.“

Farma zvířat

Socha budí emoce i u turistů. „Jsem překvapen, že ten, kdo to vymyslel, to sem mohl umístit,“ podivil se pro deník The Washington Post jeden australský turista. „Připomíná mi to Farmu zvířat.“

U sochy se vyfotila i bývalá federální zaměstnankyně Yvette Hatfieldová. Na otázku, proč si dělá selfie, se zasmála. „Kvůli mým politickým názorům, to je vše, co k tomu řeknu.“