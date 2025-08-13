Staví barikády a fotí se s turisty. Ve Washingtonu už hlídkuje Národní garda

Vojáci v hlavním městě podle svědků začali stavět barikády před vládními budovami a fotí se s turisty.
Donald Trump vyslal vojska do hlavního města poté, co oznámil, že chce vymýtit kriminalitu a „zatočit“ s bezdomovectvím. Oficiální úřady podle BBC očekávají nasazení kolem 800 vojáků Národní gardy a k tomu na 500 federálních policistů.
Demokratická starostka Washingtonu Muriel Bowserová krok Donalda Trumpa odsoudila. Uvedla, že zločin v jejím městě se kontrole nevymkl a poznamenala, že násilná kriminalita loni dosáhla nejnižší úrovně za více než tři desetiletí. Rozhodnutí popsala jako „autoritářský tlak“. I přes její nesouhlas podle agentury Reuters uvedla, že s federální vládou bude spolupracovat.
„Zaměřuji se na posílení federálních sil a na to, jak co nejlépe využít federální policisty, které máme k dispozici,“ řekl Bowserová po úterním setkání s americkou ministryní spravedlnosti Pam Bondiovou.
Trump podobnými opatřeními pohrozil dalším velkým městům, jako je New York nebo Chicago. „Situace v Chicagu je katastrofální,“ uvedl v úterý. Dodal, že doufá, že se dívá i Los Angeles. Všechna ze zmíněných měst jsou pod správou starostů Demokratické strany.
Podle tiskové mluvčí Bílého domu Karoline Leavittové federální agenti v pondělí večer zatkli ve Washingtonu dvacet tři lidí. Údajně mělo jít o vraždy, obchod s drogami či bezohlednou jízdu. „Tohle je teprve začátek,“ dodala.
Je to letos podruhé, co republikánský prezident nasadil vojáky do města s demokratickou vládou. V červnu vyslal jednotky Národní gardy do Los Angeles, bez souhlasu kalifornského guvernéra Gavina Newsoma, aby podle svých slov „zabránil občanské válce.“ Armáda pak brutálně zasahovala proti obyvatelům, kteří protestovali proti imigračním raziím.
11. srpna 2025