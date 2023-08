Vězeň číslo P01135809. Trump se vydal úřadům, zveřejnil fotku ze zatčení

Kolona politika a miliardáře k zadnímu vchodu do vězení přijela ve čtvrtek v 19:34 místního času (1:34 SELČ), a tedy zhruba 30 minut poté, co na letišti v Atlantě přistálo jeho soukromé letadlo, uvedla agentura Reuters. Před věznicí čekaly desítky Trumpových příznivců i odpůrců a ještě početnější skupina novinářů.

Ve vězení Trump odevzdal otisky prstů, byl vyfocen a úředníci zaznamenali i další jeho charakteristiky. Ve vězeňských záznamech je nyní podle serveru listu The New York Times (NYT) mimo jiné uvedeno, že má blonďaté vlasy, je vysoký 190,5 centimetru a váží 97,5 kilogramu.

Vězeňská fotografie exprezidenta ukazuje v modrém obleku a červené kravatě se zamračeným výrazem a pozvednutým obočím. Podle agentury DPA by mohla vejít do dějin.

Po přibližně 20 minutách Trump, který byl propuštěn na kauci 200.000 dolarů (4,4 milionu korun), věznici zase opustil a vydal se zpět na letiště. I když to bylo už počtvrté, kdy se kvůli některému z obvinění vydal úřadům, zkušenost s tím, že by se tak stalo ve vězení - a ještě tak problematickém jako je podle agentury AP to v okrese Fulton - dosud neměl. Ve trojici předchozích případů se podobná procedura vždy odehrála v budově soudu.

8. srpna 2023

Exprezidenta a 18 jeho spojenců prokuratura viní ze zločinného spolčení s cílem zvrátit jeho volební porážku v roce 2020. V Georgii tehdy Trump prohrál se současným prezidentem Joem Bidenem o necelých 12.000 hlasů. Porážku nikdy neuznal a na místní činitele tlačil, aby výsledky zvrátili.

Trump, který čelí obvinění i v trojici dalších případů, mluví o tom, že obvinění je politicky motivované a má mu zabránit v tom, aby se ve volbách příští rok vrátil do Bílého domu. Podobně se vyjádřil i před svým odletem z Atlanty, když dnešek označil za velmi smutný den pro Ameriku a prohlásil, že se ničeho nedopustil.

Navzdory obviněním je zatím Trump v republikánském poli jasným favoritem na to, aby získal nominaci na prezidenta.