Nikdo nám nic nevnutí, odmítl Tusk verdikt unijního soudu k stejnopohlavnímu svazku

Podle úterního verdiktu země EU musejí uznávat manželství stejnopohlavních párů uzavřené v souladu se zákonem v jiné členské zemi.
Na úvod středečního zasedání vlády Tusk prohlásil, že téma budí mnoho emocí nejen v Polsku, ale chce Poláky uklidnit, protože nehrozí, že by EU mohla Polsku v této věci cokoliv vnucovat.
Vláda podle premiéra připravuje předpisy, které budou regulovat svazky osob stejného pohlaví způsobem, „jaký většina Poláků prostřednictvím parlamentní většiny pokládá za vhodný“. Práce podle něj postupují harmonicky a blíží se k dokončení.
„Budeme samozřejmě respektovat rozhodnutí a rozsudky evropských soudů také v této otázce. Opakuji: vztahují se na všechny, kteří žijí v jiných státech EU. Když přijedou do Polska, budeme muset a také budeme chtít k nim přistupovat s plným respektem, ale také shodně s polskými předpisy,“ řekl šéf vlády podle listu Gazeta Wyborcza.
Podle Tuska to není poprvé, kdy má Varšava do činění s výzvou v podobě rozhodnutí či interpretace rozhodnutí unijního soudu. Nynější vláda si podle premiéra pohlídá, aby postavení Polska v EU bylo silné.
To znamená, že bude respektovat unijní soudy, ale současně se bude držet zásady, aby stát a polské právo rozhodovaly všude tam, kde tak mají činit. „Nikdo nic nám v této věci nevnutí,“ ujistil.
Úsilí Tuskovy proevropské vlády prosadit návrh zákona o registrovaném partnerství brzdí odpor konzervativního koaličního partnera Polské lidové strany (PSL).
Nacionalistický prezident Karol Nawrocki uvedl, že by vetoval „jakýkoliv návrh zákona, který by podkopal ústavou chráněný status manželství“ stanovený jako svazek mezi mužem a ženou.
Gazeta Wyborcza připomněla, že minulý měsíc vládní koalice sjednala zásady návrhu zákona o postavení osoby blízké a o dohodách o společném soužití, který má regulovat majetkové vztahy, právo na bydlení a výživné a na přístup ke zdravotním informacím.
O obsahu dohod o soužití by měly rozhodovat samy zúčastněné strany. Předloha by podle poslankyně Urszuly Paslawské (PSL) měl opominout citlivé otázky adopcí a péče o děti a hlavně by neměla „žádným způsobem uškodit instituci manželství“.
Jako první umožnilo sňatky homosexuálních párů v roce 2001 Nizozemsko. Od té doby uzákonila stejnopohlavní sňatky řada dalších unijních zemí, ale Polsko, Maďarsko či Slovensko je nenásledovaly. V ČR je pro stejnopohlavní páry možné jen registrované partnerství.