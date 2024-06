Tusk varuje, že nad Evropou se stahují temné mraky. Volá po udržení jednoty

„Nad Polskem, tímto regionem i celou Evropou se stahují temné mraky,“ řekl podle portálu gazeta.pl Tusk, podle kterého je třeba soustředit se na udržení evropské jednoty. „To je jediný způsob, jak se vyhnout dramatu války na našem území,“ uvedl.

Na své stoupence šéf proevropské Občanské koalice naléhal, aby přišli k volbám do Evropského parlamentu. „Věřte mi, že pro ty v Kremlu by politické dobytí Bruselu bylo důležitější než dobytí (ukrajinského) Charkova,“ řekl Tusk.

Připomněl, že v roce 1989 šlo o odstranění sovětského systému v Polsku. „Dnes jsme tu proto, aby se sem nevrátil,“ řekl Tusk na náměstí u Královského zámku v centru Varšavy.

Podle průzkumu veřejného mínění, který v pondělí zveřejnil deník Rzeczpospolita, má největší šance eurovolby vyhrát největší opoziční strana, národněkonzervativní Právo a spravedlnost, které v Polsku bylo u moci do loňského prosince. Získalo by 30,1 procenta hlasů. Tuskova strana, která je největším členem proevropské vlády, by získala 29,5 procenta hlasů.

Úterního shromáždění svolaného Tuskem se zúčastnilo podle odhadů portálu onet.pl asi 15 tisíc lidí. Před rokem na pochod svolaný na výročí částečně svobodných voleb přišlo podle organizátorů půl milionu lidí. Šlo tehdy o manifestaci proti vládě Práva a spravedlnosti.

Polsko patří mezi země, které nejvíce podporují Ukrajinu. Jeho představitelé tvrdí, že jde o investici do bezpečnosti Evropy a opakovaně varují před nebezpečím, jaké představuje současné Rusko.