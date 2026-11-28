„Ruskojazyčné území by mělo připadnout Rusku. A Rusko se ho nevzdá, proč by také mělo?“ nadhodila Weidelová v první epizodě nového německého politického podcastu Zur wahrheit gehört (Pravdou je).
Ten patří pod vydavatelství Welt a moderuje ho šéfredaktor komentářové sekce stejnojmenného portálu Andreas Rosenfelder spolu s reportérem Marcem Felixem Serraoem z vydavatelství Axel Springer. Weidelovou si vybrali jako svého vůbec prvního hosta.
V souvislosti se situací na Donbase v něm spolupředsedkyně krajně pravicové AfD zopakovala léta tradované dezinformace z pera ruské propagandy, a sice že Ukrajina ostřelovala vlastní občany, že tam probíhala občanská válka a že se tento aspekt války „zametá pod koberec“.
Podle Weidelové už Ukrajina válku prohrála a kdyby prý ona byla v kůži německého kancléře Friedricha Merze, „okamžitě by odletěla do Ruska a sedla by si k jednomu stolu s Putinem“. „Já bych to udělala,“ dodala. Odmítla také myšlenku, že by ruský triumf mohl zvednout novou vlnu ukrajinských uprchlíků. „Žádná vlna nebude, právě naopak,“ řekla s tím, že Ukrajinci by se naopak vrátili domů, jakmile by byl uzavřen mír, „protože tam jsou potřeba“.
Ale ruská agrese nebyla jediným tématem, kterého se ve stominutovém rozhovoru dotkla. Vyzvala například k masové deportaci milionů migrantů z Německa a ještě překonala svého kolegu z vedení strany Tina Chrupallu. Ten nedávno počet lidí, kteří by ze země měli odejít, odhadl na 2,6 milionu.
„Upřímně, to číslo bude mnohem vyšší,“ prohlásila Weidelová s tím, že by vyhostila nejen oněch zhruba 250 tisíc lidí, kteří už mají povinnost opustit Německo, ale i „násilníky, islamisty a další, kteří se povalují v naší záchytné síti, vedou si tu pohodlný život a neintegrují se.“
Dále doplnila, že by ochranu odebrala i těm, u nichž už pominuly důvody, kvůli kterým kdysi utekli do Evropy. Na mysli měla „úplně a naprosto všech“ 900 tisíc Syřanů, všechny Afghánce a po uzavření mírové dohody i 1,1 milionu Ukrajinců.
Opřela se také do další výrazné ženy na evropské politické scéně, a sice do čestné předsedkyně francouzského Národního sdružení Marine Le Penové. „Ano, držím paní Le Penové palce,“ ujistila Weidelová, ohradila se však vůči jejím nedávným slovům. Kandidátka na prezidentku Francie totiž vyzvala, aby „Evropa národů“ nahradila „německou Evropu“.
„Možná něčemu nerozuměla nebo nechápe, jak proudí peníze,“ vzkázala Weidelová do Francie s odkazem na to, že Německo hradí největší část rozpočtu Evropské unie. Portál Politico připomíná, že vztahy mezi oběma krajně pravicovými stranami jsou nejméně poslední dva roky na bodu mrazu. A to od chvíle, kdy jeden z členů AfD řekl italským novinám, že ne každý člen nacistické jednotky SS byl automaticky zločinec.
Le Penová se tehdy od AfD distancovala, a to především proto, že se sama snaží změnit pověst svého Národního sdružení coby strany rasistů a antisemitů. Systematicky zmírňuje i své výroky vůči muslimům a například v říjnu prohlásila, že islám je na rozdíl od práva šaría s francouzským státním zřízením kompatibilní.
„Islám je šaría a šaría je islám“
To však Weidelová nyní odmítla. „Islám je šaría a šaría je islám,“ zdůraznila a o francouzských kolezích pronesla, že „to není AfD, kdo je mezi evropskými patrioty izolovaný“. „Čím dál víc to bude Národní sdružení, pokud bude pokračovat jako dosud,“ míní.
Místopředsedkyně Alternativy pro Německo pak vlastní politickou stranu označila za nový německý hlavní proud. Už v září se ostatně nechala slyšet, že AfD nahradila křesťanské demokraty (CDU) jako tradiční německou lidovou stranu. Přes všechny své útoky na CDU je však prý stále otevřená spolupráci s ní.
Křesťanské demokraty už prý nepovažuje za středopravicovou stranu a má za to, že se CDU „ničí za požární zdí“, jak se označuje dohoda hlavních německých stran nespolupracovat s krajní pravicí. „Já jsem ruku nestáhla,“ dodala jasně Weidelová. Jen vágně se naopak vyjádřila k tématu Izraele, a to v souvislosti s příspěvkem poslance AfD Kaye Gottschalka, v němž uvedl, že žádný národ nemá „právo na existenci“.
Weidelová jeho dnes už smazaný příspěvek označila za „nešťastný“. Na přímou otázku, zda má Izrael právo na existenci, odpověděla: „Jako německá strana je pro nás v první řadě důležité hájit suverenitu Německa. To je v našem národním zájmu. Ale abych přímo odpověděla na vaši otázku: Kdokoliv se podívá na návrhy AfD v Bundestagu za posledních deset let, uvidí, kdo stojí na straně Izraele.“
Podotkla také, že AfD je „jedinou a poslední ochrannou silou židovského života v Německu.“ Na otázku, proč tedy Ústřední rada Židů v Německu konstantně varuje před její stranou, odpověděla, že CDU tuto radu přímo řídí a „využívá ji jako zbraň proti AfD“. Rada to následně označila za „absurdní“.
Weidelová podle svých slov očekává, že v příštím roce začne řízení o zákazu Alternativy pro Německo. Podotkla však, že se na tuto možnost připravují. Zároveň označila nedávnou reformu německých zpravodajských služeb za protiústavní a za opatření namířené specificky proti AfD. Nové pravomoci by podle ní mohly umožnit manipulaci s daty a vytvořit podklady pro zákaz strany.
V otevřeném rozhovoru se Weidelová dostala i ke svému soukromému životu. Přiblížila, že ji kromě žen přitahují i muži a že její partnerka, s níž a s jejich dvěma dětmi žije ve Švýcarsku, je v mnohém „podstatně liberálnější“ než ona.