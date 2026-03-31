Podmínka Ruska k ukončení války. Požaduje stažení Ukrajiny z Donbasu do dvou měsíců

Rusko nyní předkládá nová ultimáta prostřednictvím americké strany, řekl ukrajinský prezident novinářům. Prohlásil, že ho překvapuje, že po čtyřech letech války může někdo brát podobná prohlášení vážně.
Rusko podle Zelenského také tvrdí, že pokud se Ukrajina sama z Donbasu nestáhne, tak ho dobude. Následně bude předkládat nové podmínky pro ukončení války.
„Logická otázka, kterou kladu našim americkým kolegům, zní, že jestli je jejich cílem jen Donbas, pak proč tvrdí, že půjdou dál a že pak budou jiné podmínky? Takže podle mého názoru problém není v Donbasu,“ řekl Zelenskyj. To podle něj budí pochyby o skutečných záměrech Ruska.
Ruská vojska podle prezidenta za dva měsíc nic nedokážou dobýt. Rusko se tak svými prohlášeními snaží především ovlivnit USA, a to i se zřetelem na blížící se americké volby. Doufá však, že se vyjednávačům podaří zachovat si logické uvažování a nepodlehnou ruským emocím.
Ukrajinský prezident již dříve varoval, že skutečné záměry Moskvy jsou mnohem rozsáhlejší, než Rusko dává veřejně najevo. Upozorňoval také, že některé mírové návrhy mají podstatnou vadu a Ukrajině nezaručují bezpečnost.
Takové nápady mohou podle prezidenta vést jen k odkladu další fáze ruské agrese, poznamenal server RBK-Ukrajina.
Zelenskyj se před novináři podle serveru BBC News zmínil, že ve středu by měl mít videohovor s americkými vyjednávači Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem.