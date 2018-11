Donald Trump stráví volební den v Bílém domě, lidé stojí v dlouhých řadách

Washington Americký prezident Donald Trump úterní volební den, který je považován za jeho vysvědčení po dvou letech u moci, tráví v Bílém domě mimo zraky veřejnosti ve společnosti svého politického týmu, rodiny a přátel. Trump se vrátil do Washingtonu časně ráno z předvolebních shromáždění ve státech Ohio, Indiana a Missouri. On i jeho manželka Melania využili možnosti předčasného hlasování a svůj hlas odevzdali v New Yorku již před několika týdny, informoval Bílý dům. Úterní americké volby do Kongresu Spojených států zatím provází velký zájem.

Trumpova mluvčí Sarah Huckabeeová Sandersová podle agentury AP uvedla, že prezident v úterý bude vyřizovat telefonáty, sledovat hlasování do Kongresu i výběr guvernérů a bude mít schůzku se svými poradci. Později bude ve své rezidenci v Bílém domě sledovat výsledky voleb s manželkou a přáteli.



Po předvolební kampani, kterou přinejmenším v posledních dnech Trump postavil na protiimigrační kampani, prezident v rozhovoru vpředvečer voleb připustil, že „by rád mluvil mírnějším tónem“. „Do jisté míry si myslím, že nemám na výběr, ale možná tu taková možnost (zvolit mírnější tón) je,“ dodal. Nicméně jak upozorňuje AP, v posledních hodinách kampaně Trump ostrými slovy nešetřil. „Kontrasty v těchto volbách nemohou být jasnější. Demokraté vytvářejí lůzu,“ prohlásil šéf Bílého domu na shromáždění v Cape Girardeau v Missouri. „Tak se to stalo. Republikáni vytvářejí pracovní místa,“ dodal.

O volby je velký zájem, lidé čekají v dlouhých frontách

Lidé, kteří chtějí odevzdat svůj hlas, čekají v dlouhých řadách před volebními místnostmi, hlášeny jsou i problémy s hlasovacími zařízeními. První celoamerické volby od nástupu Donalda Trumpa do funkce amerického prezidenta jsou považovány za test jeho obliby v polovině čtyřletého mandátu.

Ve frontách musejí voliči čekat třeba ve městě Decatur v Georgii. Podle televize CNN je to způsobeno i závadami hlasovacích přístrojů - při ověřování identity voličů přístroje například hlásí, že člověk už hlasoval. Na jiném místě si čekající lidé odskočili do supermarketu pro vodu, džus a sušenky. „Voliči jsou dost rozčilení a mají pocit, že nikdo tuto situaci pořádně neřeší,“ popsala atmosféru u jedné z volebních místností v Georgii jistá žena. Lidé prý sice dostali provizorní hlasovací lístky, ale příliš je nechtějí používat, a tak čekají, až přístroje budou fungovat.



Ve Washingtonu se před volebními místnosti táhly dlouhé zástupy, i když ve městě pršelo. V některých amerických městech v úterý jezdí veřejná doprava zadarmo a někteří provozovatelé taxislužeb nabízejí slevy na jízdu k volební místnosti

Oproti volbám před čtyřmi lety výrazně vzrostl počet lidí, kteří využili možnosti hlasovat předčasně. Voliči rozhodují o novém složení celé Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu. Ve 39 státech vybírají také nové guvernéry.