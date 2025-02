Šéfinspektor USAID varoval před ztrátou kontroly nad miliardami dolarů, Trump ho odvolal

Trump se rozhodl postupně rozpustit USAID, která je zásadní pro humanitární pomoc v řadě zemí světa.

To podle listu The New York Times (NYT) vedlo například k tomu, že tisíce lidí v řadě států, kteří se jako dobrovolníci podílejí na testech nových léků a zdravotnických přístrojů, už nejsou sledováni odborníky a nemají přístup k jejich péči, protože výzkum financovala právě USAID. Týká se to mimo jiné studií léků proti malárii, choleře, tuberkulóze nebo HIV.

V pondělí Martinův úřad varoval, že USAID v podstatě ztratila možnost kontrolovat nevyčerpanou humanitární pomoc. To mimo jiné znamená omezenou možnost zajistit, aby se pomoc nedostala do rukou ozbrojených skupin či se ve válečných oblastech zcela neztratila, upozornil úřad.

Trump rozhodnutím ukončit činnost USAID zdůvodnil mimo jiné tím, že v agentuře docházelo k mnoha podvodům.