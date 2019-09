Doplatil na abnormálně nezdravou stravu.Teenager několik let jedl jen chipsy a hranolky, částečně oslepl

Bristol (Velká Británie) Britský mladík několik let jedl jen hranolky, chipsy a bílý chléb. Občas si k tomu dopřál plátek šunky nebo klobásu, nic jiného. Výsledek? Únava, podvýživa a částečné oslepnutí.

Teenager jedl velmi nezdravě. Jeho stravu tvořily v podstatě jen chipsy a hranolky. Poprvé navštívil praktického lékaře ve čtrnácti letech, protože se cítil unavený a nemocný. Lékař mu diagnostikoval nedostatek vitamínu B12 a nasadil mu výživové doplňky, píše zpravodajský web BBC.

Teenager se ale nepoučil, dál jedl stejně nezdravě. O tři roky později byl kvůli progresivní ztrátě zraku odvezen do Bristolské oční nemocnice, informuje časopisy Annals of Internal Medicine. „Vysvětlil to (svou zálibu v nezdravé stravě) jako averzi k určitým typům jídla. Proto hranolky byly skutečně jediným druhem jídla, které chtěl a cítil, že dokáže jíst,“ řekla doktorka Denize Atanová, a dodala, že mladík často svačil chipsy a bílý chleba. Nikdy nejedl ovoce nebo zeleninu.

Po další návštěvě v nemocnici doktoři zjistili, že mladík má stále nízký obsah vitamínu B12 (stejně jako na kontrole o tři roky dříve), jakož i některých dalších důležitých vitamínů a minerálů jako měď, selen a vitamín D. Navíc ztratil spoustu minerálů z kostí, což je podle lékařky v tak nízkém věku fatální.

Onemocnění zraku

Doktoři dále došli k závěru, že mladík kvůli své stravě trpí podvýživou. To ale nebylo všechno. „Viděl slepé skvrny,“ řekla doktorka Atanová. „To znamená, že nemůže řídit a bylo by pro něj obtížné číst, sledovat televizi nebo rozeznat tváře. Může však sám chodit, protože má periferní vidění,“ doplnila.



Mladík tak podle ní trpí onemocněním zraku z důvodu nutriční nedostatečnosti. Nemoc se dá léčit, ale jen pokud je diagnostikována včas. V opačném případě dochází k trvalému poškození zrakového nervu.