Trump o víkendu poprvé od voleb vystoupil na veřejném mítinku. V Georgii podpořil republikánské kandidáty

Valdosta/Praha „Musíte hlasovat pro Davida Perduea a Kelly Loefflerovou. Prostě musíte!“ Tak zněl klíčový vzkaz, který vyslal americký prezident Donald Trump na veřejném shromáždění ve městě Valdosta v jižanském federálním státě Georgia.

Perdue a Loefflerová jsou kandidáti Republikánské strany, kteří se ucházejí o křesla v Senátu (horní komoře parlamentu USA). O tom, uspějí-li proti svým demokratickým soupeřům, se rozhodne 5. ledna a půjde bez přehánění o klíčové souboje. Jestliže by alespoň jeden z republikánských kandidátů uspěl, znamenalo by to, že strana si podrží v Senátu většinu. Pokud by však obě křesla získali demokraté, vyrovnal by se de facto poměr mezi oběma stranami na 50 : 50 a při rovnosti hlasů by pak rozhodovala budoucí viceprezidentka a nominální předsedkyně Senátu, demokratka Kamala Harrisová.

Jde tedy o to, jak snadno či obtížně se zvolenému demokratickému prezidentovi Joeu Bidenovi bude vládnout, až se 20. ledna příštího roku oficiálně ujme úřadu. S republikány ovládaným Senátem by to měl o mnoho těžší, protože horní komora má v americkém politickém systému značné pravomoci: souhlas Senátu je potřebný např. pro ratifikaci mezinárodních smluv či jmenování členů vlády nebo velvyslanců.

Předvolební průzkumy veřejného mínění ukazují v Georgii na velmi těsné výsledky: zatímco Perdue drží se svým demokratickým soupeřem krok na desetinu procenta, Loefflerová jen nepatrně ztrácí.

„Prezidentské volby zmanipulovali“

Desetimilionová Georgia se ocitá v centru pozornosti nejen americké veřejnosti v krátké době již podruhé. V prezidentských volbách, jež se konaly 3. listopadu, totiž patřila mezi tzv. swing states – federální státy, kde výsledek nebyl předem jasný, a které tedy rozhodovaly o celkovém výsledku.

Biden v Georgii nakonec nad Trumpem o necelé tři desetiny procentního bodu těsně zvítězil (což potvrdilo i přepočítání hlasů) a tím získal důležitých 16 volitelů. Bylo to první vítězství demokratického kandidáta v tomto federálním státě od roku 1992.

Sobotní mítink ve Valdostě ovšem ukázal, že Trump ani více než po měsíci porážku ještě nestrávil. Větší část své téměř dvouhodinové řeči totiž dosluhující prezident místo podpory senátním kandidátům věnoval nepodloženým tvrzením, že prezidentské volby byly prý zmanipulované a plné podvodů ve prospěch demokratů. „Snaží se nám tyto volby ukrást, ale my stejně zvítězíme,“ řekl před svými podporovateli Trump a mj. označil demokraty za „komunisty“. Trumpův právní tým podal v uplynulých týdnech několik desítek žalob, pomocí nichž se snažil zvrátit výsledky prezidentských voleb v těch státech, kde Trump těsně prohrál. Většinu z nich soudy obratem zamítly a tam, kde došlo k přepočítávání hlasů, bylo Bidenovo vítězství potvrzeno.

Výsledky prezidentských voleb formálně potvrdí sbor volitelů ze všech federálních států USA na svém zasedání 14. prosince. Podle zatím stále neoficiálních výsledků získal Biden hlasy 306 volitelů, Trump jen 232.

Mnozí republikáni zvedají obočí

Trumpova setrvalá snaha zpochybňovat prezidentské volby se v posledních dnech setkává s rostoucí opozicí i v Republikánské straně. Mnozí čelní republikáni se totiž obávají, že Trumpovo lpění na údajných „krádežích“ a „podvodech“ by mohlo mnohé republikánské voliče znechutit tak, že by k dalším volbám vůbec nemuseli dorazit. Prokázalo se to i o víkendu v Georgii. Trump se totiž krátce před mítinkem snažil přesvědčit tamějšího republikánského guvernéra Briana Kempa, aby zařídil přezkoumání podpisů na korespondenčních hlasech.

Ten však Trumpovu žádost odmítl mj. i proto, že k takovému činu nemá pravomoci. A pak to od prezidenta ve Valdostě „slíznul“. „Brian Kemp by měl být daleko tvrdší (…) Takhle se podílí na volebním podvodu. Proč jsou republikáni proti mně?“ hřímal prezident před svými příznivci, z nichž mnozí skandovali hesla jako „Zastavte krádež“ či „Další čtyři roky“.

K tomu, aby Trump přestal s nekončícími obviněními z údajných volebních podvodů, vyzval i republikán Gabriel Sterling, vrchní manažer volební komise v Georgii. „Přestaňte kvůli volbám navádět lidi k násilí (…) Už toho bylo dost,“ řekl Sterling.