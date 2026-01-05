„Jsem slušný muž, prezident své země,“ prohlásil Maduro, kterého v sobotu zajali a do USA převezli američtí vojáci po překvapivém útoku v Caracasu.
Americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová již dříve sdělila, že Madura i s manželkou obvinily úřady v New Yorku z různých trestných činů, například drogového a teroristického spolčení či spolčení za účelem pašování kokainu do USA.
Maduro mluví přes tlumočníka – víc, než chce soudce v prvním stání slyšet
Maduro dnes během svého prvního soudního vystoupení v New Yorku hovoří přes tlumočníka – což soudci může ztěžovat kontrolu nad rozsahem odpovědí obviněného.
Právní analytik CNN Elie Honig uvedl, že bývalý venezuelský vůdce „zdá se, že odpovídá o něco více, než soudce požaduje“.
Například Maduro při prohlášení o vině řekl: „Jsem nevinný, nejsem vinen.“ Dodal také, že je „slušný člověk“. Když se ho soudce zeptal, zda by potvrdil své jméno, Maduro řekl, že je prezidentem Venezuely, a řekl, že byl zajat ve svém domě.
„Když odpovědi a reakce procházejí přes tlumočníka, je pro soudce těžší kontrolovat řízení, protože pokud někdo mluví anglicky, může ho prostě přerušit, pokud říká příliš mnoho,“ řekl Honig.
V tomto případě musí soudce počkat na překlad všeho. „Uvidíme tedy, do jaké míry bude Maduro disciplinovaný a zůstane v mezích soudních předpisů,“ dodal Honig.
Maduro před soudcem také řekl, že byl zajat ve svém domě. Prohlášení předznamenává jeden z argumentů obhajoby: že jeho zatčení v cizí zemi americkými ozbrojenými složkami uprostřed noci – slovy jeho právníka šlo o „vojenský únos“ – porušilo zákon.
V případě odsouzení hrozí Madurovi podle agentury AP doživotní vězení. Madurovým právním zástupcem je podle agentury Bloomberg zkušený advokát Barry Pollack, který dříve zastupoval například zakladatele serveru Wikileaks Juliana Assange. Podle serveru NBC News Madurův právní tým nyní neusiluje o jeho propuštění na kauci. Soudce Hellerstein sdělil, že žádost o propuštění na kauci lze podat i později.
Podle AP se jednalo o krátké, ale nezbytné slyšení, které zřejmě odstartuje dlouhý právní spor ohledně zákonnosti souzení Madura v USA. Maduro i jeho manželka měli v pondělí u soudu sluchátka pro překlad angličtiny do španělštiny. Do budovy byli přepraveni helikoptérou a obrněnými vozy dnes ráno místního času z brooklynské věznice.
Když byl odváděn ze soudní síně Maduro podle NYT španělsky zvolal „jsem válečným zajatcem“.
Argument Manuela Noriega
Není to poprvé, co obžalovaný vznáší argument vojenského únosu. Před více než třemi desetiletími panamský premiér Manuel Noriega obvinil USA z porušení mezinárodního práva i ochrany řádného procesu tím, že provedly invazi do Panamy a že jeho zadržely na cizí půdě. Noriega se ukrýval na vyslanectví Vatikánu.
Tento argument však nebyl úspěšný, protože soudy odmítly posuzovat legalitu samotné invaze do Panamy a zaměřily se pouze na obvinění v Noriegově obžalobě z obchodu s drogami. Zda soudy tento precedens v Madurově případě znovu zváží, se teprve uvidí.
Je neobvyklé, aby obžalovaný v trestním řízení řekl soudci cokoli během prvního slyšení, protože obhájci obvykle varují své klienty, že cokoli řeknou, by mohlo být použito v jejich stíhání.
Soudce v pondělí Madura v tomto duchu i varoval, když se venezuelský politik více rozmluvil. „Na tohle všechno bude čas a místo, kde se do toho pustíme,“ řekl soudce.
Porota až za rok?
Mohlo by trvat déle než rok, než se sejde porota, která posoudí důkazy proti nim, píše NYT.
Případ byl přidělen 92letému soudci Alvinu Hellersteinovi, kterého do funkce v roce 1998 nominoval a potvrdil tehdejší prezident Bill Clinton. Hellerstein podle stanice CNN v minulosti předsedal procesům týkajícím se terorismu a národní bezpečnosti, včetně případů souvisejících s teroristickými útoky z 11. září 2001.
Minulé léto před Hellersteinem přiznal vinu bývalý venezuelský generál a šéf vojenských zpravodajských služeb Hugo Carvajal Barrios, jenž byl v USA obviněn z narkoterorismu a pašování drog.
Na jaře loňského roku Hellerstein vydal rozhodnutí, které zakázalo administrativě prezidenta Donalda Trumpa používat zákon o znepřátelených cizincích k deportaci Venezuelanů do Salvadoru. Soudce tehdy kritizoval vládu za vyhošťování lidí do zahraniční věznice,kde podle něj měli jen slabou naději na řádný proces či návrat do USA.
Švýcarsko zmrazilo Madurův majetek
Švýcarská vláda rozhodla s okamžitou platností zmrazit veškerý majetek Nicoláse Madura a 37 jeho spolupracovníků uložený v této alpské konfederaci. Bern rozhodnutí zdůvodnil snahou zabránit odlivu tohoto majetku.
Mluvčí ministerstva zahraničí uvedl, že podrobnosti o celkové hodnotě zmrazených aktiv kabinet vzhledem k okamžité účinnosti opatření neposkytne.
„Pokud budoucí soudní řízení odhalí, že tyto finanční prostředky byly nabyty nezákonně, Švýcarsko bude usilovat, aby z nich měl prospěch venezuelský lid,“ prohlásila švýcarská vláda. Ta rovněž uvedla, že nynější krok doplňuje existující sankce, které Švýcarsko od roku 2018 uvalilo na Venezuelu.