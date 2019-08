Dozorci v době Epsteinovy sebevraždy pracovali přesčas. Nedodrželi pokyn týkající se kontroly vězňů

Washington Vězeňští dozorci, během jejichž služby spáchal o víkendu americký finančník Jeffrey Epstein ve své cele sebevraždu, pracovali přesčas a během noci nedodrželi pokyn, že mají vězně kontrolovat každou půlhodinu. Informovaly o tom s odvoláním na nejmenované zdroje agentury AP a deník The New York Times (NYT). Epstein čekal ve vazbě na soud kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek. Jeho smrt vyvolala řadu otázek a vyšetřuje ji FBI i ministerstvo spravedlnosti.

Epstein byl zadržován v nápravném zařízení na newyorském Manhattanu považovaném za jedno z nejpřísněji střežených ve Spojených státech. Sebevraždu spáchal v noci na sobotu, jeho bezvládné tělo našli zaměstnanci věznice až ráno. Americká média uvedla, že se nejspíš oběsil.

Podle agentury AP v době sebevraždy dohlíželi na oddělení, kde byla i Epsteinova cela, dva dozorci. Jeden z nich pracoval už pátý den po sobě přesčas, přesčasy měl kvůli nedostatku pracovníků na pokrytí směn nařízené i jeho kolega. Podle NYT zaměstnanci věznice zjevně porušili pravidla, když Epsteinovu celu nekontrolovali každých 30 minut, jak bylo nařízeno. Finančník byl přitom v cele sám, i když ministerstvo spravedlnosti dostalo od vedení nápravného zařízení ujištění, že s ním v cele bude spoluvězeň.

Epstein byl ve vazbě od 6. července, kdy byl zatčen poté, co v soukromém tryskáči přiletěl do Spojených států z Francie. Finančník čelil obviněním z nelegálního obchodu se sexem a kriminálního spiknutí. Podle prokurátorů v letech 2002 až 2005 ve svých rezidencích v New Yorku a na Floridě platil za sexuální služby desítkám nezletilých dívek, z nichž některým bylo údajně jen 14 let. Epstein veškerá obvinění odmítal.

Ve vazbě byl pod zpřísněným dohledem od 23. července, kdy byl ve své cele nalezen téměř v bezvědomí s poraněními na krku. Kvůli obavám, že má v úmyslu spáchat sebevraždu, se na něj vztahoval zvláštní režim, ten byl ale podle AP ukončen už koncem července.

V případě odsouzení mohl šestašedesátiletý miliardář dostat za sexuální zločiny až 45 let vězení. Jeho případ média pečlivě sledovala i proto, že Epstein patřil k velice známým byznysmenům a kdysi se přátelil s nynějším americkým prezidentem Donaldem Trumpem či s bývalým prezidentem Billem Clintonem.