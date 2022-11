V New Yorku se dražila sbírka umění vizionáře Allena. Vynesla rekordní sumu

Dražba v New Yorku nazvaná Visionary (Vizionář) je rozdělena do dvou dnů. Sbírku tvoří pečlivě vybraná mistrovská díla tvůrců od renesance až po současnost. Do exkluzivního klubu děl prodaných v aukci za více než 100 milionů dolarů (2,4 miliardy Kč) se dostalo pět obrazů, informovala ve čtvrtek agentura AFP.

Nejdráže prodanou položkou prvního dne se stalo plátno impresionisty Georgese Seurata s názvem Modelky z roku 1888, za nějž nový majitel vydal 149,24 milionu dolarů (3,6 miliardy korun) včetně poplatků.

Obraz Paula Cézanna Hora Sainte-Victoire se s prodejní cenou 137,79 milionu dolarů (3,4 miliardy Kč) stal novým nejdráže prodaným obrazem francouzského malíře, píše AFP. Prodejní úspěch slavily rovněž obrazy Vincenta van Gogha, Gustava Klimta nebo Paula Gauguina.

Obraz Kvetoucí sad obklopený cypřiši od Vincenta van Gogha se s částkou 117,1 milionu dolarů (2,9 miliardy Kč) stal nejdráže prodaným dílem tohoto malíře.

Nového rekordu dosáhly i díla Paula Gaugaina. Jeho olejomalba Mateřství z roku 1899 se prodala za 105,73 milionů dolarů (2,6 miliardy Kč). A také Gustava Klimta, za jehož plátno s názvem Březový les někdo zaplatil 104,5 milionů dolarů (2,5 miliardy Kč).

Paul G. Allen, který zemřel v roce 2018 v 65 letech, svou sbírku budoval desítky let a v závěti stanovil, aby výtěžek z prodeje putoval na charitu. Vizionář patřil stejně jako druhý zakladatel Microsoftu Bill Gates k magnátům, kteří se rozhodli značnou část svého jmění věnovat na dobročinné účely.

Úspěch aukce podle AFP potvrdil, že trh s uměním stále roste navzdory ekonomické nejistotě spojené s válkou na Ukrajině a vysokou inflací.

Díky této dražbě a prodeji slavného portrétu herečky Marilyn Monroeové od Andyho Warhola, který byl v květnu vydražen za 195 milionů dolarů, by se rok 2022 měl stát jedním z nejdražších v historii trhu s uměním. Podle odborníků z aukčních síní je umění v očích bohatých lidí bezpečnou investicí nyní více než kdy jindy.

„Klienti chtějí diverzifikovat svůj majetek, těžit z umění a to také proto, že vědí, že hodnota většiny děl v průběhu času stále roste,“ řekl několik dní před aukcí Adrien Meyer z oddělení impresionismu a moderního umění v aukční síni Christie’s. Na trhu je podle něj navíc stále „více miliardářů než mistrovských děl“.