V Drážďanech dokončili demolici zříceného mostu, čeká se další vzestup Labe

Bourací práce byly dokončeny o den rychleji, než se původně plánovalo. „Jsme velmi velmi šťastni,“ cituje list Sachsische.de mluvčího hasičů Michaela Klahreho.

Experti očekávají, že hladina Labe v této oblasti v příštích dnech překročí hranici pěti metrů. V neděli ráno byla přitom hladina řeky vysoká 4,26 metru. Když byly bourací práce před půlnoci ukončeny, byla hladina Labe o půl metru nižší. Nejvyšší bod se pak očekává v polovině příštího týdne.

Zbytek spadlé části betonového mostu v Labi nemá na hladinu vody zásadní vliv. Podle silničního odboru bude tato část odstraněna až po opadnutí vody.

Zřícená část mostu Carolabrücke je součást trojmostí. Zbylé dvě části byly rekonstruovány před pěti lety, zřícená část měla být rekonstruována příští rok.

Už několik hodin po středečním zřícení mostní konstrukce se spekulovalo, zda bude most znovu postaven například podle historické předlohy z roku 1895. To ale kvůli zachování lodní dopravy vyvrátil odborník z drážďanské univerzity Reinhard Koettnitz.

Původní most byl postaven z pískovce v letech 1892 až 1895. Krátce před koncem druhé světové války ho v roce 1945 vyhodily do povětří jednotky SS, aby zpomalily postup Rudé armády.

Nový most stavěla firma VEB Brückenbau Drážďany do roku 1971. Po částech A a B jezdí automobily, na části C byly tramvajové koleje a chodník.