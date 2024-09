Drážďany se bojí záplav. Ze zříceného mostu bude hráz v rozvodněném Labi

Zřícený most v Drážďanech by mohl představovat riziko kvůli očekávaným vydatným srážkám. Podle německých meteorologů bude příštích dnech silně pršet v Čechách, v neděli či v pondělí by se tak mohla v saské metropoli výrazně zvýšit hladina Labe. Drážďanští hasiči uvedli, že jsou na případné povodně v centru města připraveni.