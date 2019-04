Drogová superdálnice z Venezuely do USA. Pašerákům se vyplatí jednorázová letadla, po přistání je nechají shořet

CARACAS/WASHINGTON Převoz kokainu z Venezuely do Spojených států roste i přesto, že se jihoamerický stát topí v problémech. Američtí pohraničníci tvrdí, že pašování drog z Venezuely pomáhají i tamní vysoce postavení politici a vojenští představitelé. Dopravu zprostředkovávají stovky malých neoznačených letadel.

Několik měsíců trvající průzkum televize CNN pomáhá odkrýt cestu kokainu na sever už z­ polí v Kolumbii, kde jsou největší plantáže koky, až po výrazné zvýšení počtu podezřelých letů ze dvou za týden v roce 2017 na téměř pět denně v letošním roce.

Letadla naložená kolumbijským kokainem dříve vzlétala z ­náhodných míst ve venezuelské džungli na jihu země, teď prý stále častěji startují z daleko rozvinutějšího severu Venezuely, aby jejich dráha letu mohla být co nejkratší.

Obchod s drogami je v současné době tak výhodný, že si pašerácké gangy vymyslely těžko uvěřitelnou kurýrní službu. „Každá dodávka z Jižní Ameriky je tak výnosná a letadla tak levná, že je použijí jen jednou a po příletu je běžně zapalují,“ říká nejmenovaný americký státní úředník.

Stroje už dávno nelétají přímo do USA. Mapa, kterou CNN vypracovala, ukazuje, že startují hlavně ze severozápadního pobřeží Venezuely ze státu Zulia. Odtud míří nejprve na severovýchod, aby následně ostře zatočila vlevo a přistála v Guatemale nebo Hondurasu. Odtamtud už drogy putují přes Mexiko do Spojených států.

Američané předpokládají, že pouze za rok 2018 se dostalo z­ Kolumbie do Venezuely 240­ tun kokainu, který později zamířil na sever. Podle jiných odhadů se čísla pohybují ještě výš. Takové množství kokainu má podle Úřadu pro drogy a kriminalitu OSN tržní hodnotu 39 miliard dolarů.

Spojené státy už několik let viní vysoké politické představitele Venezuely ze spolupráce na obchodu s drogami. Zvýšení frekvence pašování drog naznačuje podle CNN potřebu hotovosti v­ hyperinflací zmítané Venezuele a také stále rostoucí korupci ve vládě prezidenta Nicoláse Madura.

Už dříve se spekulovalo, že bývalý viceprezident Venezuely Tareck El Aissami pomáhá s dovozem drog do USA. Letos v březnu byl už jako ministr průmyslu v­ New Yorku obviněn za zprostředkování obchodu s drogami.

Podobným nařčením i sankcím čelí ze strany USA množství vysoce postavených venezuelských státních úředníků včetně Diosdada Cabella, pravé ruky prezidenta Madura, a několika dalších. Všichni obvinění odmítají.

Kokain přepravují americké­ stroje

Nejmenovaní úředníci z Kolumbie také naznačili, že na pašování drog se podílí ve spolupráci s venezuelskou armádou i členové takzvané ELN, tedy Národní osvobozenecké armády, což je druhá největší levicová gerilová skupina v Kolumbii.

Rozsah operace potvrdil jiný vládní úředník, který tvrdí, že letadla s drogami používají asi 50 tajných přistávacích drah ve venezuelském státě Zulia. Stroje využívají speciální zařízení, která vydávají rušivý signál, aby se nezobrazovala na radarech.

CNN se podařilo spojit s­ honduraskými ozbrojenými silami zvanými Fusina a získala přístup do regionu Mosquitia, kde se nachází tajné přistávací dráhy pro letadla s kokainem. Podle speciálních značek na ocasech nalezených strojů se podařilo zjistit, že většina z nich pochází paradoxně z USA. V tajných aukcích je koupily falešné společnosti drogových kartelů a po částech převezly na jih.

V Hondurasu blízko přistávacích drah zůstávají ležet desítky poničených a postupně rezavějících letadel, další jsou schované v­ přilehlých lesích nebo leží na dně blízké řeky a jsou viditelné ze vzduchu.

Honduraská armáda prozradila, že spolupracuje také s místními rybáři, protože v případě, že je pašerák drog spatřen, vyhazuje náklad z letadla zabalený v nepromokavém a plovoucím obalu. Taková balení obvykle obsahují kolem 30 kilogramů kokainu a rybáři za jejich odevzdání úřadům můžou obdržet až 150 tisíc dolarů.

Za pomoci Spojených států se v Kolumbii podařilo počet letadel s pašovaným kokainem výrazně snížit, podle kolumbijských úřadů však vždy nějaké stroje proletí, protože hranice s Venezuelou je prostě příliš dlouhá.

Vztahy mezi Kolumbií a Venezuelou jsou nyní tak napjaté, že Kolumbijci uznávají jako prezidenta Venezuely tamního opozičního lídra Juana Guaidóa a Venezuelu jen málokdy jmenují, i­ když o této zemi hovoří.

Kolumbijská letadla se nesmí přiblížit k hranici s Venezuelou na méně než osm kilometrů a neklesají pod 700 výškových metrů, aby na ně ze země nedostřelili automatickými zbraněmi venezuelští pašeráci.

Na pozemních hranicích se pašeráci spoléhají na úplatky. Uprchlík z venezuelské pohraniční policie popsal CNN, že minimálně třikrát týdně v posledních pěti letech práce musel zajistit hladký průjezd dodávky s drogami přes hranice.

„Všechno bylo koordinované vedoucím pohraniční správy. Poslal za vámi poručíka, ten vám dal přesné instrukce, která dodávka s drogami a zbraněmi musí projet. Pokud jste nesouhlasil, byl jste vyměněn,“ vypověděl uprchlík, který se nyní i s rodinou skrývá v Kolumbii.

Také popsal, jak se situace vyhrocovala v prvních měsících roku 2019, kdy se zvyšovalo napětí mezi Guaidóem a Madurem. Stále byl však tlak na to, aby kontraband přes hranice mohl dál proudit.

„Byli jsme buď ve službě, nebo zamčení na základně. Museli jsme být neustále všichni pohromadě. Kdo chtěl odejít nebo si stěžovat, byl zatčen,“ dodal.

„Jednoho dne už jsem to nemohl dál snášet. Šel jsem domů a řekl ženě, že odjedeme do Kolumbie. Věděl jsem, že kdybych odjel bez rodiny, tak by je zatkli a vyslýchali,“ vypráví. Spolu s rodinou překročil hranice do Kolumbie ve tři ráno a zřejmě si tak zachránil život.