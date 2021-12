Belgie má kolosální problém s kokainem. Droga zaplavila antverpský přístav, celníci ji zadržují po tunách

Jako teenager se v 80. letech 20. století Norbert Somers potuloval po antverpském přístavu, kde jeho otec pracoval jako celník. S nadšením projížděl kolem doků na kole a nerušeně pozoroval připlouvající lodě.

Od té doby se přístav rozrostl v rozlehlý komplex s kamiony a jeřáby manipulujícími s miliony kontejnerů ročně. Podle Somerse, který nyní působí jako vedoucí protidrogové jednotky belgické celní správy v Antverpách, se přístav změnil k nepoznání, stalo se z něj totiž centrum mezikontinentálního pašování s drogami. „Kokainové tsunami zažívá explozi. Expanduje nejen v Antverpách, ale po celé Evropě,“ přiblížil Somers.

Podle tamních úřadů zabavené množství této stimulační látky ve velkých přístavech raketově narůstá. S tím souvisí nejen zvýšená spotřeba kokainu v Belgii a Nizozemsku, ale i větší počet úmrtí. Celníci v Antverpách letos zadrželi 100 tun kokainu, loni to bylo přitom „pouhých“ 66 tun. To je množství, které se rovná přibližně dvojnásobku objemu zabaveného před 10 lety v celé Evropské unii.

Kokain se stává společensky akceptovaným

Větší počet záchytů je zčásti důsledkem pandemie koronaviru. Podle odborníků na lodní dopravu se v prvních měsících, kdy se nemoc objevila, snížila kontejnerová přeprava, stejně tak i počet celníků a policistů v přístavech v Latinské Americe. To poskytlo volnější ruce zločineckým skupinám, kterým se naskytla možnost přepravit více tun drogy, zejména z Kolumbie, kde se její výroba stále zvyšuje.

Agentura Evropské unie pro drogy (EMCDDA) také upozornila, že se Evropa stala hlavním tranzitním bodem pro přepravu drog na východ do Ruska a do asijských a blízkovýchodních zemí.

Podle odborníků je kokain v Evropě do značné míry nekontrolovaný a stal se dostupnějším a akceptovanějším v sociálních kruzích, kde by byl kdysi tabu. Stále častěji ho vyhledávají i mladší uživatelé. „Odpovídá trendům v naší společnosti,“ řekl Tom Decorte, profesor kriminologie na univerzitě v Gentu. „Je to stimulant, který nám umožňuje tvrději pracovat, více se soustředit a lépe se vyrovnat s nepříjemnými věcmi v životě,“ dodal k látce, kterou konzumuje asi čtyři miliony dospělých v Evropské unii.

Do obchodu jsou zapojeni dělníci i celníci

Střelba, výbuchy granátů a násilí jsou tak v Nizozemsku kvůli vzkvétajícímu obchodu s kokainem stále častěji skloňované pojmy. V červenci byl na také ulici v Amsterdamu zastřelen novinář Peter R. de Vries, který se proslavil svými reportážemi o nizozemském kriminálním podsvětí. Starosta Antverp Bart De Wever proto vyhlásil válku proti drogám a vyzval k tvrdší protidrogové politice v celé Belgii. Posílení policejních složek však podle Decorta vedlo k tomu, že v Antverpách místo jednotlivců působí organizované skupiny pašeráků, které jsou násilnější.

Celníci odhadují, že zabaví asi 10 procent kokainu pašovaného do Evropy, přičemž hlavními destinacemi jsou Antverpy a nizozemský přístav Rotterdam. „Zabavujeme toho hodně, ale ubližuje to nějak zločincům?“ řekl šéf belgických celníků Kristian Vanderwaeren. Jenom v latinskoamerických přístavech bylo letos totiž zabaveno tolik kokainu směřujícího do Antverp, jako v samotném belgickém přístavu.

Kokain se často pašuje v nádobách s dalšími předměty, například s banány, pomerančovým džusem nebo kávou. Někdy se pašeráci také celé dny schovávají v kontejnerech v docích, aby mohli drogu vyzvednout. Používají taktiku, kterou celníci nazývají trojský kůň.

Korupce podle celníka Somerse zasáhla do všech úrovní dodavatelského řetězce. Do obchodu s drogami jsou zapojeni dělníci v docích a jeřábníci, stejně jako celní úředníci a státní zaměstnanci. V antverpském přístavu pracuje více než 64 tisíc lidí a dalších 80 tisíc pracovních míst na přístavu závisí. „Když se podíváte na množství lidí zapojených do pašování, někdy máte pocit, jako by v tom jeli všichni,“ uzavřel Somers.