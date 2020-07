Dron izraelské armády se zřítil na libanonské území, obavy o únik dat prý nepanují

JERUZALÉM Na území Libanonu se zřítil dron izraelské armády, který plnil úkoly podél společné hranice. Bez bližších podrobností to uvedla izraelská armáda. Havárie se odehrála v době zvýšeného napětí v severním pohraničí, kde Izrael posiluje svá vojska, uvedla v neděli agentura AFP.

„Před nedávnem ztratila izraelská armáda během operace na hranici s Libanonem armádní dron, který dopadl na libanonské území,“ uvedla armáda. Podle ní „nepanují obavy“, že by ze zařízení unikly utajované informace. Není dosud jasné, zda pád následoval v důsledku poruchy či nepřáelské palby.



Izrael pravidelně pouští své drony nad Libanon, především aby sledoval pohyb Íránem podporované libanonské šíitské skupiny Hizballáh. Organizace je izraelským úhlavním nepřítelem a zároveň vlivným hráčem v libanonské politice.

Během své inspekční cesty do severního pohraničí izraelský ministr obrany Benny Ganc uvedl, že „Libanon a Sýrie zodpovídají za to, co se děje na jejich území“. „Nesnažíme se situaci vyhrocovat, ale kdokoli nás bude zkoušet, bude čelit velice silné reakci,“ uvedl Ganc v prohlášení svého ministerstva.

Izrael je de facto stále ve válečném stavu jak se Sýrií, tak s Libanonem. Hizballáh a Írán vojensky podporují režim syrského prezidenta Bašára Asada.

Izraelská armáda tento týden posílila svou přítomnost u hranic s Libanonem. Učinila tak po údajném zabití pěti proíránských bojovníků při vzdušných útocích v Sýrii. Podle izraelských médií je posílení vojenské přítomnosti na severu přípravou Izraele na možnou odvetu ze strany Hizballáhu.

Nové jednotky na severní hranici rozmístil Izrael v pátek a zároveň „zvýšil stupeň připravenosti vůči možným akcím nepřítele“. Ve stejný den zasáhl vojenské cíle v jižní Sýrii v odplatě za ostřelování svého území ze Sýrie.