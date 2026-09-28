Ukrajinské drony dopravily do okupovaného města Olešky čtyři tuny potravin a léků

Prokudin v neděli uvedl, že drony pro přepravu těžkých nákladů při poslední operaci současně přepravily asi čtyři tuny potravin a zdravotnického materiálu na 100 míst po celém městě. Téměř 2 tisíce lidí, včetně asi 50 dětí, je podle něj drženo jako rukojmí bez jídla, elektřiny a vody. Ruské síly také obvinil, že obyvatelům brání v útěku z města.
Ukrajinští zástupci varovali, že situace ve městě se stává stále zoufalejší. Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině uvedla, že obyvatele už měsíce trápí nedostatek potravin a „extrémně omezený“ přístup k základním potřebám. Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec tento měsíc ukrajinským médiím řekl, že Rusko nesouhlasilo s ukrajinskými návrhy na umožnění evakuace civilistů z Olešek.
„Lidé v dočasně okupovaných Oleškách jsou zbavováni základních prostředků k přežití. Rusko nese plnou odpovědnost za tuto humanitární katastrofu a její důsledky,“ řekl v neděli ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.
Kreml minulý týden uvedl, že Olešky mají závažné problémy s dodávkami potravin a léků, ale že ruská armáda pracuje na jejich vyřešení.