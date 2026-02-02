Neidentifikovaný dron dopadl na vojenskou základnu v severovýchodním Polsku

  18:36aktualizováno  18:36
Zatím neidentifikovaný dron ve středu dopadl na polskou vojenskou základnu v Przasnyszu nedaleko tamního skladu zbraní, uvedl server polského rádia ZET. Případ podle tamních médií nyní vyšetřuje vojenská policie.

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Bezpilotní letoun dopadl do areálu jednotky, která se specializuje na průzkum, získávání informací a monitoruje rádiový prostor v severovýchodním Polsku. Podle informací rádia dron, který polští vojáci už předtím sledovali, dopadl zhruba 70 metrů od skladu zbraní.

Vojáci ho pak po zběžné prohlídce odnesli do jedné z budov, což zdroj rozhlasové stanice označil za chybu, protože mohlo jít o průzkumné zařízení, které mohlo nadále získávat informace. Správným postupem by podle zdroje bylo dron přikrýt sítí nebo plachtou a nechat na místě.

Przasnysz leží přibližně dvě hodiny cesty autem severně od Varšavy.

Polsko loni opakovaně informovalo o průniku leteckých objektů ze sousedních zemí nad své území. Nejvážnější incident se odehrál v září, kdy polský vzdušný prostor narušil značný počet ruských dronů. Rusko už téměř čtyři roky vede válku proti Ukrajině, k jejímž nejdůležitějším spojencům patří právě Polsko.

