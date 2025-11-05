Řidič v Kyjevě vezl ruský dron na střeše auta. Chci ho předat muzeu, tvrdil policii

K policejnímu zásahu, o kterém informovala ukrajinská média s odvoláním na policistym, vedla informace ze sociálních sítí, že v jedné obytné čtvrti se nachází auto s dronem připevněným ke střeše, a tak na místo okamžitě vyrazila skupina kriminalistů a pyrotechniků.
Experti nebezpečný předmět na místě prozkoumali a ukázalo se, že opravdu jde o bezpilotní letoun typu Šáhed. „Majitel vozidla, třicetiletý místní obyvatel, který je vedoucím jedné veřejné organizace, vysvětlil, že plánoval dron předat do muzea,“ uvedla policejní mluvčí.
Policie dron zabavila k dalšímu prozkoumání. Všechny okolnosti incidentu se objasňují, dodala.