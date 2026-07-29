Americký tanker s plynem v egyptském přístavu zasáhl dron. Komu patřil se neví

Autor: ,
  21:19aktualizováno  21:19
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

ilustrační snímek | foto: Reuters

Dron neznámého původu zasáhl americký tanker na přepravu plynu v egyptském přístavu Damietta u Středozemního moře. Podle agentury Reuters to ve středu potvrdila společnost Ambrey, která se zabývá námořní bezpečností. Incident se zatím prošetřuje a nikdo se k němu nepřihlásil.

Společnost Inchcape, která poskytuje služby v přístavech, informovala o ohni na dvou tankerech na přepravu plynu.

Podle tří zdrojů dron zasáhl jedno plavidlo a způsobil požár, který se následně rozšířil na další loď, píše Reuters. Posádka byla evakuována a požár se podařilo dostat pod kontrolu, uvedla společnost Ambrey.

Írán a s ním spřízněné skupiny útočí na americké základny a okolní země v regionu v reakci na americké útoky, které začaly na konci února. Válku načas přerušila červnová dohoda, která ale nevedla k definitivnímu zastavení bojů a americké i íránské útoky se během července obnovily.

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (15. června 2026)
V centrální části Západního břehu Jordánu trčí po útocích z Íránu ze země část rakety. (8. června 2026)
Následky íránského útoku v Bahrajnu (11. června 2026)
Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (15. června 2026)
400 fotografií

Od konce minulého týdne obě strany údery pozastavily, důvodem mohou být podle médií diplomatická jednání nebo vojenské okolnosti, například klesající zásoby raket protivzdušné obrany.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.