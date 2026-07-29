Americký tanker s plynem v egyptském přístavu zasáhl dron. Komu patřil se neví

Společnost Inchcape, která poskytuje služby v přístavech, informovala o ohni na dvou tankerech na přepravu plynu.
Podle tří zdrojů dron zasáhl jedno plavidlo a způsobil požár, který se následně rozšířil na další loď, píše Reuters. Posádka byla evakuována a požár se podařilo dostat pod kontrolu, uvedla společnost Ambrey.
Írán a s ním spřízněné skupiny útočí na americké základny a okolní země v regionu v reakci na americké útoky, které začaly na konci února. Válku načas přerušila červnová dohoda, která ale nevedla k definitivnímu zastavení bojů a americké i íránské útoky se během července obnovily.
Od konce minulého týdne obě strany údery pozastavily, důvodem mohou být podle médií diplomatická jednání nebo vojenské okolnosti, například klesající zásoby raket protivzdušné obrany.