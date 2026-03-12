Dron zasáhl luxusní čtvrť v Dubaji, Izraelci zaútočili na Bejrút

Válku na Blízkém východě vyvolaly 28. února Izrael a USA údery na Írán, který v odvetě ostřeluje vojenské a civilní cíle v regionu.
Saúdské ministerstvo obrany podle agentury AFP uvedlo, že sestřelilo dron přibližující se k rijádské čtvrti se zahraničními ambasádami. Jeden bezpilotní letoun byl také zničen na východě země, když směřoval k ropnému poli Šajbah v oblasti Rub al-Chálí, které bylo v posledních dnech cílem útoků několikrát. Mluvčí ministerstva zároveň informoval o dalších 18 dronech na východě země. Bezpilotní letouny zachytila také protivzdušná obrana sousedního Kuvajtu.
Neidentifikovaný projektil podle agentury Reuters zasáhl kontejnerovou loď a způsobil menší požár asi 65 kilometrů severně od Dubaje ve Spojených arabských emirátech, uvedla britská vojenská námořní služba (UKMTO). „Všichni členové posádky jsou podle zpráv v bezpečí. V tuto chvíli nebyly hlášeny žádné dopady na životní prostředí,“ dodala. Íránská loď plná výbušnin v noci na dnešek zasáhla v iráckých vodách dva tankery s palivem; jeden člověk zemřel.
Dubajské úřady v noci podle agentury AP uvedly, že na budovu v blízkosti luxusní pobřežní čtvrti Dubai Creek Harbor spadl bezpilotní letoun. Ve středu přitom dva íránské drony zasáhly okolí dubajského letiště a zranily čtyři osoby. Hasiči v ománském přístavu Salála zase bojovali s požárem v nádržích na skladování paliva, kam několik dní mířily íránské útoky. Bahrajn po útoku na ropné nádrže připisovaném podle AFP Íránu vyzval obyvatele, aby zůstali doma.
Poslední útoky jsou podle AP eskalací ze strany Íránu, jehož cílem je vyvolat globální ekonomické problémy, aby se USA a Izrael pod tlakem rozhodly válku trvající už 13. den ukončit. Írán útočí na ropná pole a rafinerie v arabských zemích Perského zálivu a podařilo se mu zastavit nákladní dopravu v Hormuzském průlivu, kudy prochází zhruba pětina světových dodávek ropy.
Rada bezpečnosti OSN ve středu schválila rezoluci požadující okamžité zastavení útoků Íránu na státy Perského zálivu a Jordánsko. Dokument také odsuzuje jakékoli akce nebo hrozby Íránu směřující k uzavření, omezení nebo jakémukoli narušení mezinárodní plavby ve zmíněném průlivu. Hlasování o rezoluci se zdrželi íránští spojenci Čína a Rusko, podle nichž je návrh velmi nevyvážený, protože nezmiňuje útoky proti Teheránu, které válku začaly.