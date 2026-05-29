Do Rumunska dopadl ruský dron plný výbušnin. Poničil dům a zranil dva lidi

Autor: ,
  7:06aktualizováno  7:06
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Dron zasáhl dům v rumunském městě Galati u hranic s Ukrajinou. Dům utrpěl značné škody, dva lidé byli lehce raněni, uvedla agentura Reuters s odvoláním na místní rozhlasovou stanici.
Dům v rumunském městě Galati zasáhl dron. Podle úřadů byl ruský. (29. května...

Dům v rumunském městě Galati zasáhl dron. Podle úřadů byl ruský. (29. května 2026) | foto: INQUAM PHOTOSReuters

Dům v rumunském městě Galati zasáhl dron. Podle úřadů byl ruský. (29. května...
Dům v rumunském městě Galati zasáhl dron. Podle úřadů byl ruský. (29. května...
Hasiči a policisté zasahují na místě výbuchu v obytném bytovém domě po zásahu...
Hasiči zasahují u budovy, která byla podle příspěvku rumunské rozhlasové...
5 fotografií

Rumunské ministerstvo obrany uvedlo, že ruský dron pronikl do rumunského vzdušného prostoru a zřítil se na střechu domu v Galati, čímž způsobil požár, napsal Reuters.

Další dron byl nalezen poblíž obce Basešti na severozápadně Rumunska. Úřady zjišťují původ dronu o rozpětí křídel asi tři metry, který nenesl výbušnou nálož, a okolnosti, za jakým na místo doletěl. Oblast nálezu byla zabezpečena, uvedla televizní stanice TVR.

Rumunsko, které je členskou zemí NATO a Evropské unie, sdílí s Ukrajinou pozemní hranici v délce 650 kilometrů. Ruské drony útočící na ukrajinské přístavy na Dunaji opakovaně narušily jeho vzdušný prostor a na rumunském území někdy dopadly trosky bezpilotních letadel, které ukrajinské síly sestřelovaly.

V dubnu dopadly v Rumunsku zbytky dvou ruských dronů. Trosky jednoho z nich poškodily ve městě Galati na východě země elektrický sloup a přístavbu domu. Bylo to poprvé od začátku války na Ukrajině, kdy podobný incident způsobil škody na majetku v Rumunsku. Ruská vojska vpadla na Ukrajinu v únoru 2022 a rozpoutala tím nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.