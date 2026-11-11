„Podle předběžných informací v důsledku zásahu bezpilotních letounů vypukl požár v přístavní oblasti Usť-Lugy,“ napsal Drozděnko na Telegramu s tím, že v Usť-Luze byla rovněž vyřazena z provozu transformátorová stanice.
Drozděnko dále uvedl, že nad Leningradskou oblastí na severozápadě Ruska bylo sestřeleno 146 nepřátelských dronů.
Pobaltské státy Litva, Lotyšsko a Estonsko ve středu podle agentury Reuters vydaly varování před hrozbou dronů. Finsko v souvislosti s útokem přijalo dočasná omezení vzdušného prostoru a námořního provozu.
Usť-Luga patří k největším ruským přístavům pro vývoz ropy, obilí a dalších produktů. V Leningradské oblasti se v uplynulých dnech stala terčem ukrajinských útoků také rafinerie v Kiriši.
Ukrajina se brání rozsáhlé ruské invazi od února 2022. Zatímco sama každou noc čelí útokům ruských dronů a střel, ukrajinské ozbrojené síly podnikají zpravidla bezpilotními letouny odvetné údery i hluboko na ruském území.