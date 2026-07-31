Hoří další Wildberries. Noční ukrajinský dronový útok zapálil podnik ve Volgogradu

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  7:04aktualizováno  7:04
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ukrajinský dronový útok dnes způsobil požár v komplexu energetického průmyslu a skladech v ruském Volgogradu. Uvedl to gubernátor Volgogradské oblasti Andrej Bočarov, aniž by sdělil podrobnosti týkající se zasažených objektů.

V regionu se nachází rafinerie ruské ropné společnosti Lukoil. Podle gubernátora Alexandra Bočarova si útoky vyžádaly pět zraněných.

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Společnost Wildberries, která je největším internetovým prodejcem v Rusku, později podle Reuters uvedla, že v jejím logistickém centru ve Volgogradu vznikl v důsledku útoku požár.

Ukrajina v posledních měsících zintenzivnila útoky na cíle v ruském vnitrozemí. Zaměřuje se především na infrastrukturu ropného průmyslu, kterou považuje za důležitou součást ruského válečného zázemí. Tyto útoky podle ruských médií a úřadů v některých regionech přispěly k problémům se zásobováním pohonnými hmotami.

Kyjev v tomto měsíci zároveň rozšířil své operace také na logistická centra společnosti Wildberries, největšího internetového prodejce v Rusku. Za legitimní cíl ho považuje kvůli tomu, že přes platformu směřuje k ruské armádě řada vojenského vybavení.

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