Poláci se obávají mobilizace. Ruské útoky na Evropu změnily vyhledávací trendy

První, menší nárůst polští analytici zaznamenali právě 10. září poté, co ruské drony opustily Ukrajinu a vletěly do Polska, kde některé z nich sestřelila polská armáda. Vláda v čele s premiérem Donaldem Tuskem požádala o aktivaci článku 4 Severoatlantické smlouvy, tedy zahájení konzultací členů NATO. Někteří Poláci toho dne měli zřejmě velké obavy.
Téhož dne polské úřady zkrátily dobu, kterou by rezervisté polské armády měli k nahlášení se do služby. V regionech, které sousedí s Ukrajinou, byla tato doba zkrácena na pouhých šest hodin. Rezervisté z centrálních oblastí se měli dostavit do 12 hodin.
Následující den se počet vyhledávání výrazů typu „mobilizace v Polsku“, „věk pro mobilizaci“ či „vojenská mobilizace 2025" vrátil k běžným číslům. Častou vyhledávanou frází bylo také „ruské letouny nad Baltským mořem“.
Další výraznější nárůst přišel až 25. září a je stále aktuální. Dostavil se poté, co během jednoho týdne výrazně vzrostl počet incidentů s drony pozorovanými nad letišti řady evropských měst, včetně dánských, norských či německých.
Mobilizace zajímá i Čechy
Frázy typu „mobilizace“ či „mobilizace Česko“ vyhledávali v nedávné době také čeští uživatelé. Nejvíce vyhledávání připadá na 18. srpna. Toho dne se sešli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a americký prezident Donald Trump. Poté se Trump setkal s evropskými lídry.
Další nárůst zaznamenaly analytické služby společnosti Google v napjatém týdnu s dronovými incidenty napříč Evropou. Maxima bylo dosaženo 23. září. Nárůst byl však menší než v Polsku a o více než polovinu menší než v srpnu.